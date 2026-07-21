¿Qué le Pasó Dafne Zapata Quintos? Así Fue su Muerte en Academia Militarizada de Cd. Madero

El caso de Dafne Zapata Quintos Martínez ha conmocionado a Tamaulipas y ha trascendido a nivel nacional e internacional. La adolescente de 13 años murió mientras participaba en un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, apenas cuatro días después de haber ingresado a las instalaciones.

Su familia exige justicia y ha impulsado el llamado a crear la "Ley Dafne", una iniciativa que busca prohibir prácticas violentas y adiestramientos excesivos en instituciones militarizadas para menores de edad.

¿Quién era Dafne Zapata Quintos?

Dafne era originaria de El Mante, Tamaulipas. Tenía 13 años y era hija única de la profesora Alejandra Quintos.

Familiares, amigos y maestros la describen como una niña alegre, disciplinada y talentosa. Practicaba box, le gustaba bailar, modelar y había sido coronada Reina 2024 de la Academia Mante.

Su madre decidió inscribirla en el campamento con la intención de fortalecer su carácter y autonomía, ya que la consideraba una menor tímida y dedicada a sus estudios.

¿Cuándo ingresó al campamento militarizado de Ciudad Madero?

Dafne ingresó a la Academia Militarizada Doenitz el lunes 13 de julio de 2026. El curso de verano estaba dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria y concluiría el 31 de julio.

Las actividades se desarrollaban en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Francisco Sarabia, en la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero.

Al tratarse de un campamento con internado, la menor permanecería varios días en la academia antes de regresar con su familia.

¿Cómo ocurrió la muerte de Dafne?

La noche del jueves 16 de julio, Alejandra Quintos recibió una llamada del personal de la academia para informarle que su hija se había puesto mal de salud y que debía acudir a las instalaciones.

Sin embargo, cuando la madre pidió que fuera trasladada a un hospital, le informaron que la menor ya había fallecido.

Los servicios periciales acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

¿Qué reveló la necropsia?

De acuerdo con Alejandra Quintos, las autoridades le entregaron los resultados preliminares de la necropsia, los cuales indican que Dafne murió por asfixia y que presentaba agua en los pulmones.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el fallecimiento.

¿Qué se sabe de la Academia Militarizada Doenitz?

Tras la muerte de la menor, las instalaciones de la academia fueron aseguradas por las autoridades ministeriales.

Además, investigaciones periodísticas han documentado que la institución cambió de domicilio en años recientes, luego de ser desalojada de una sede anterior ubicada en la colonia Unidad Nacional.

El caso ha provocado que padres de familia, exalumnos y ciudadanos exijan que se esclarezca lo ocurrido dentro del campamento.

El caso ha generado indignación en México y otros países

Su madre ha señalado que ha recibido muestras de apoyo desde distintos estados del país e incluso de lugares como Reino Unido, Canadá y Venezuela. Comerciantes y emprendedores han elaborado playeras, botellas, medallas y otros artículos con el nombre de la menor para exigir justicia.

En El Mante, decenas de personas recibieron los restos de Dafne con globos blancos y realizaron homenajes en su memoria.

¿Qué es la Ley Dafne en Tamaulipas?

Como parte de su lucha por justicia, Alejandra Quintos anunció que buscará impulsar la denominada "Ley Dafne".

La propuesta pretende prohibir las novatadas, torturas, actos de violencia y adiestramientos excesivos en escuelas y academias militarizadas que trabajen con menores de edad.

No obstante, la madre ha reiterado que su prioridad es que las personas que resulten responsables sean detenidas.

¿Qué sigue en el caso?

Las investigaciones continúan en Tamaulipas y la familia de Dafne mantiene su exigencia de justicia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el resultado definitivo de las investigaciones. Mientras tanto, el caso de la adolescente de 13 años continúa generando indignación y ha abierto el debate sobre la regulación de los campamentos y academias militarizadas para menores de edad.