Sociedad

¿Qué le Pasó Dafne Zapata Quintos? Así Fue su Muerte en Academia Militarizada de Cd. Madero

Dafne Quintos de 13 años murió apenas cuatro días después de ingresar a un campamento de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero.

¿Qué le Pasó Dafne Zapata Quintos? Así Fue su Muerte en Academia Militarizada de Cd. MaderoFoto: Dafne Quintos

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La tragedia de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, en un campamento militarizado conmociona a México. Su familia exige justicia y propone la 'Ley Dafne' para proteger a menores.

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