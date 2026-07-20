Seguridad

Ley Dafne: Esto Propone la Madre de la Menor Muerta en Una Academia Militar en Tamaulipas

La madre de Dafne Zapata Quintos, menor fallecida en un campamento de verano en una academia militar de Tamaulipas, pidió impulsar la "Ley Dafne" para prohibir novatadas y adiestramientos excesivos.

La madre de Dafne no recibieron una explicación clara sobre las causas de su fallecimiento.La madre de Dafne no recibieron una explicación clara sobre las causas de su fallecimiento. Foto: @AlejandraQuintozz

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La madre de Dafne, fallecida en una academia militar, impulsa la Ley Dafne para prohibir novatadas y adiestramientos excesivos. ¿Cómo protegerá a los menores?

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