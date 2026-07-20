Ley Dafne: Esto Propone la Madre de la Menor Muerta en Una Academia Militar en Tamaulipas

La muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, de 13 años, durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, ha generado indignación y el llamado de su familia para que se prohíban las novatadas y los adiestramientos excesivos en este tipo de instituciones.

Tras el fallecimiento de la menor, su madre, Alejandra Quintos, solicitó que se impulse una iniciativa denominada "Ley Dafne", con el objetivo de que quede establecida en la legislación la prohibición de prácticas que, aseguró, ponen en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes.

"Sí, pero que quede algo en la Constitución, en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión. Senadores, hagan su trabajo. No más violencia, ni torturas, ni novatadas, ni adiestramientos excesivos, novatadas entre ustedes mismos por tener un cargo mayor. Quiero una Ley Dafne que proteja", expresó la madre de la menor.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ley Dafne: Madre de Víctima Pide Castigo para Novatadas en Escuelas Militarizadas

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Dafne, quien llevaba apenas cuatro días de haber ingresado al campamento de verano, cuyas actividades estaban programadas para concluir el próximo 31 de julio.

¿Qué propone la Ley Dafne tras la muerte de la menor en Tamaulipas?

De acuerdo con el planteamiento de Alejandra Quintos, la Ley Dafne buscaría prohibir las novatadas, la violencia, las torturas y los adiestramientos excesivos dentro de escuelas o academias con formación militar, además de establecer mecanismos que protejan a los menores de edad que participan en este tipo de actividades.

La madre de la adolescente dio a conocer que el jueves 16 de julio recibió una llamada por parte del personal de la Academia Militarizada Doenitz para informarle que su hija había fallecido.

"No es justo, tiene cuatro días aquí y me la van a entregar muerta", declaró tras conocer la noticia.

Según el testimonio de la familia, Dafne ingresó al campamento el lunes 13 de julio con la intención de fortalecer su disciplina y autonomía mediante actividades de formación militar y deportivas. Sin embargo, aseguran que no recibieron una explicación clara sobre las causas de su fallecimiento.

Originaria de El Mante, Tamaulipas, Dafne era reconocida por familiares y amigos como una estudiante disciplinada, además de practicar box, bailar y participar en actividades artísticas.

Mientras avanzan las investigaciones, autoridades municipales de El Mante informaron que brindan acompañamiento a la familia. Por su parte, Alejandra Quintos reiteró que continuará exigiendo justicia para su hija y que impulsará la creación de la denominada Ley Dafne, con el propósito de evitar que otros menores enfrenten situaciones similares.