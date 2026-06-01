Sujeto Detenido por Presunto Robo con Violencia con Arma Blanca en Hermosillo

Un presunto asaltante, de 24 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal momentos después de presuntamente cometer un robo con violencia en una tienda de abarrotes, en la colonia San Bosco, durante la madrugada de este lunes.



La captura de Juan Manuel “N” ocurrió poco después de la 01:00 de la mañana, luego de que una mujer de 30 años reportara que el sujeto ingresó al comercio, en el cruce de las calles Navojoa y Nazaret, donde bajo amenazas con un cuchillo, le exigió le entrega del dinero de las ventas.



De acuerdo con el testimonio de la afectada, tras apoderarse del efectivo, el presunto responsable huyó corriendo hacia el poniente por la calle Navojoa.

Lograron detener al presunto responsable del robo con violencia

Con las características proporcionadas por la reportante, los agentes implementaron un operativo de búsqueda y lograron ubicarlo metros más adelante.



Durante la inspección, los oficiales le encontraron un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de largo, así como mil 500 pesos en efectivo, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones.