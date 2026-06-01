Sujeto Detenido por Presunto Robo con Violencia con Arma Blanca en Hermosillo

Un sujeto fue detenido luego de presuntamente amenazar con un arma blanca y apoderarse de dinero en efectivo de una tienda en la colonia San Bosco de Hermosillo.

Sujeto Detenido por Presunto Robo con Violencia con Arma Blanca en HermosilloFoto: Archivo N+

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Detenido en Hermosillo un joven de 24 años tras presunto robo con violencia en tienda de San Bosco. Amenazó con cuchillo y huyó con 1500 pesos. Descubre más sobre el caso.

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