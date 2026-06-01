Joven Detenido por Presuntamente Agredir y Amenazar de Muerte a su Madre en Hermosillo

Un joven de 25 años fue detenido luego de presuntamente agredir y amenazar de muerte a su madre con un cuchillo en la colonia Lomas de Madrid, al norte de Hermosillo, Sonora.

Joven Detenido por Presuntamente Agredir y Amenazar de Muerte a su Madre en HermosilloFoto: Archivo N+

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Violencia familiar en Hermosillo: joven arrestado tras presuntamente atacar a su madre. La policía lo encontró escondido en el techo. Más información aquí.

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