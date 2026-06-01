Joven Detenido por Presuntamente Agredir y Amenazar de Muerte a su Madre en Hermosillo

Un operativo, apoyado con tecnología aérea, permitió la captura de un joven señalado por violencia familiar, luego de que presuntamente agrediera y amenazara de muerte a su madre en la colonia Lomas de Madrid, al norte de Hermosillo.



Juan Francisco “N”, de 25 años de edad, fue arrestado por elementos de la Policía Preventiva Municipal durante la tarde del domingo, después de que la víctima, una mujer de 45 años, reportara haber sido atacada física y verbalmente dentro de su domicilio.



Los hechos se registraron alrededor de las 17:34 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Sinoquipe, entre Reforma y Guadalupe Victoria. Tras recibir el reporte, los agentes desplegaron un operativo de búsqueda, ya que el presunto agresor intentó ocultarse al notar la presencia policial.

El detenido se había escondido en el techo de la vivienda

Con apoyo del grupo EscuaDrones, las autoridades lograron ubicar al sospechoso escondido en el techo del inmueble, donde finalmente fue asegurado.



Durante la intervención, los oficiales le encontraron un cuchillo con punta y filo de aproximadamente 23 centímetros de longitud, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.