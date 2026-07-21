Otro Duro Golpe al Narcotráfico: Aseguran más de 3 Toneladas de Metanfetamina en Sonora

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció el aseguramiento de más de 3 toneladas de metanfetamina en Sonora.

En un mensaje publicado en redes sociales hoy, 21 de julio de 2026, destacó que el decomiso representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles.

Además, “impide un ingreso económico a las organizaciones criminales”, señaló el funcionario federal.

Decomiso en Sonora

García Harfuch indicó que el aseguramiento se logró durante una acción coordinada entre la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

En su mensaje publicado en la red social X, compartió además un video en el que se pudo observar la acción de los agentes, quienes encontraron los bultos con la droga escondidos en costales ocultos entre forraje.

Resultado de labores de inteligencia e investigación, en una acción coordinada entre @SSPCMexico y @FGRMexico en Sonora se aseguraron más de 3 toneladas de metanfetamina.

Este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso… pic.twitter.com/RH4oY4or8q — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 21, 2026

Así fue el aseguramiento

En un comunicado posterior, las autoridades de seguridad federales detallaron que los hechos ocurrieron en la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, a la altura del kilómetro 91+000.

En ese punto, los agentes marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja seca, quien circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario.

De acuerdo con la documentación de traslado, la unidad tenía como destino Tijuana, Baja California.

Al realizar una inspección al vehículo, el personal localizó 60 costales que contenían recipientes de plástico con metanfetamina, ocultos entre bultos de alimento para ganado, con un peso aproximado de 3,025 kilos de droga.

Detención de conductor

Debido al hallazgo, el hombre de 49 años de edad, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.

“Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que las drogas lleguen a las calles y afecten la salud de la población”, añadió.

SPB