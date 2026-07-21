Seguridad

Otro Duro Golpe al Narcotráfico: Aseguran más de 3 Toneladas de Metanfetamina en Sonora

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destaca que el decomiso representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles

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Aseguran Más de 3 Toneladas de Metanfetamina en Sonora

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Más de 3 toneladas de metanfetamina aseguradas en Sonora. Una acción conjunta de la SSPC y FGR que evita millones de dosis en las calles. Infórmate aquí.

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