Estas Son las Escuelas de la UNAM en Paro Hoy y Cuáles son Sus Motivos

Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúan en paro hoy, 14 de octubre de 2025. En N+ te compartimos por qué hay suspensión de actividades y cuáles son los planteles que tomaron la medida.

Hay algunos estudiantes que tienen paro indefinido y otros con clases en línea. Exigen, principalmente, mayor seguridad dentro y fuera de los planteles, contemplar el cuidado de la salud mental, así como respuestas a sus peticiones en los pliegos petitorios.

Video: ¿Qué Pasó en la Facultad de Ingeniería de UNAM? Suspenden Clases por Presión de Grupo en Instalaciones

Entre las entidades que mantienen paro se encuentran los siguientes planteles:

La Facultad de Filosofía y Letras: en un comunicado precisaron que la toma de instalaciones podría durar hasta el miércoles 15 de octubre.

Facultad de Economía: las autoridades señalaron que las clases podrían retomarse después del 15 de octubre.

Facultad de Arquitectura.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

Escuela Nacional de Trabajo Social.

Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza.

Preparatoria 8.

Facultades anunciaron paro indefinido

La Facultad de Arquitectura anunció el inicio de un paro total e indefinido, luego de que la asamblea estudiantil votara a favor de esta medida tras jornadas de consulta realizadas los días 11 y 12 de octubre. La dirección citó a la comunidad estudiantil el próximo miércoles 15 de octubre para entregar formalmente las respuestas al pliego petitorio.

Por su parte, la FCPyS, conocida como Polakas, el pasado 9 de octubre de 2025, compartió que las y los estudiantes resolvieron tener un paro indefinido de actividades escolares y administrativas.

