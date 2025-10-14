Estas Son las Escuelas de la UNAM en Paro Hoy y Cuáles son Sus Motivos
N+
Estudiantes de la UNAM tomaron las instalaciones de sus planteles; te compartimos quiénes están en paro indefinido
COMPARTE:
Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúan en paro hoy, 14 de octubre de 2025. En N+ te compartimos por qué hay suspensión de actividades y cuáles son los planteles que tomaron la medida.
Hay algunos estudiantes que tienen paro indefinido y otros con clases en línea. Exigen, principalmente, mayor seguridad dentro y fuera de los planteles, contemplar el cuidado de la salud mental, así como respuestas a sus peticiones en los pliegos petitorios.
Entre las entidades que mantienen paro se encuentran los siguientes planteles:
- La Facultad de Filosofía y Letras: en un comunicado precisaron que la toma de instalaciones podría durar hasta el miércoles 15 de octubre.
- Facultad de Economía: las autoridades señalaron que las clases podrían retomarse después del 15 de octubre.
- Facultad de Arquitectura.
- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).
- Escuela Nacional de Trabajo Social.
- Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza.
- Preparatoria 8.
Nota relacionada: FGR Investiga Amenazas de Bomba en la UNAM, Afirma Sheinbaum
Facultades anunciaron paro indefinido
La Facultad de Arquitectura anunció el inicio de un paro total e indefinido, luego de que la asamblea estudiantil votara a favor de esta medida tras jornadas de consulta realizadas los días 11 y 12 de octubre. La dirección citó a la comunidad estudiantil el próximo miércoles 15 de octubre para entregar formalmente las respuestas al pliego petitorio.
Por su parte, la FCPyS, conocida como Polakas, el pasado 9 de octubre de 2025, compartió que las y los estudiantes resolvieron tener un paro indefinido de actividades escolares y administrativas.
Historias recomendadas:
- Fotos de las Inundaciones en Puerto Vallarta: Así Quedaron las Zonas Afectadas.
- Inicia Nuevo Registro para Vales de Mercomuna en Octubre 2025: ¿Quién Puede Pedirlos? Requisitos.
- ¿Cuántos Huracanes Faltan por Formarse en México? Dos Ciclones Han Alcanzado la Máxima Categoría.
FBPT