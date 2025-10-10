Inicia Nuevo Registro para Vales de Mercomuna en Octubre 2025: ¿Quién Puede Pedirlos? Requisitos

Mucha gente le pedía a gritos y por fin está abierto un nuevo registro para solicitar los vales de despensa del programa Mercomuna en CDMX (Ciudad de México), por eso, acá te decimos cuáles son los requisitos para aplicar y quiénes pueden pedir el apoyo en estas fechas de octubre 2025.

Durante el mes de septiembre mucha gente tenía la esperanza de que hubiera registro a los vales de Mercomuna 2025, por eso en una nota te dijimos el aumento en el número de beneficiarios que se anunció para el programa social y quiénes recibieron un apoyo de hasta 3 mil pesos durante las épocas patrias.

¿Cuáles son las fechas de registro a los Vales Mercomuna 2025?

Los vales de despensa que entrega la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México (SAPCI) tienen inscripciones abiertas durante todo el mes de octubre. No se dieron a conocer las días exactos, pero los aspirantes deben estar listos para cuando llegue el momento de solicitar el apoyo.

Es importante recordar que como tal no hay módulos a los cuales acudir ni una página en línea para hacer el registro al programa de Mercomuna. A través de la estrategia Casa x Casa, servidores de la nación acuden a los domicilios de las familias para que se inscriban y puedan obtener los vales de despensa.

Requisitos para solicitar los vales de despensa Mercomuna en octubre 2025

Todas las personas que vivan en la CDMX y que deseen obtener los vales, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residir en la Ciudad de México.

Tener de 19 a 56 años de edad.

Contar con INE vigente y con residencia en la CDMX.

Contar con un comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

¿Quiénes pueden registrarse al programa Mercomuna CDMX en octubre 2025?

De momento, la única información oficial que existe es que las personas que habiten en la alcaldía Iztapalapa van a poder inscribirse a los vales de Mercomuna en octubre, así lo dio a conocer la Casa de Gobierno de la CDMX Iztapalapa C en sus redes sociales oficiales.

Es posible que en otras partes de la CDMX también haya registro a los vales de despensa de Mercomuna 2025, por eso es importante que la gente tenga a la mano sus documentos y estén pendientes por si llegan a ver al personal del programa Casa x Casa por su domicilio, porque pueden acercarse a ellos para solicitar el apoyo, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos.

