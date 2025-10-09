Últimos Días de Registro al Apoyo Bienestar de 29 Mil Pesos: Así se Inscriben Mujeres y Hombres

Llegamos a los últimos días de registro para solicitar el apoyo Bienestar de 29 mil pesos para hombres y mujeres, y sí aún no haces el trámite, acá te decimos cómo inscribirte en línea durante las fechas que quedan en octubre 2025, pues muchas personas tienen prioridad para entrar al programa social.

Debido a la gran cantidad de dinero que brinda este apoyo de Bienestar, en una nota ya te dejamos los requisitos que deben cumplir hombres y mujeres para hacer el registro. De igual forma, te recordamos que sigue abierta la inscripción a la Beca Benito Juárez de Media Superior.

Video: Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

¿Cuándo termina el registro al apoyo Bienestar de 29 mil pesos en 2025?

El programa que da 29 mil pesos al año y que está por acabar registro es la Beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro (JEF) que otorga la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) a todos los universitarios y universitarias de escuela públicas para el ciclo escolar 2025-2026.

Nota relacionada: ¿Debes Hacer Registro o Actualizar Datos de Becas Benito Juárez 2025 Si Ya Eres Beneficiario?

Para que los estudiantes sepan cuándo acaba la inscripción de Jóvenes Escribiendo el Futuro, a continuación te decimos cuáles son los últimos días de registro:

Viernes 10 de octubre 2025.

Sábado 11 de octubre 2025.

Domingo 12 de octubre 2025.

Lunes 13 de octubre 2025.

Martes 14 de octubre 2025.

Miércoles 15 de octubre 2025.

Video: Programas de Bienestar en Informe de Claudia Sheinbaum Beneficiaron al Pueblo de México

¿Cómo hacer registro al apoyo Bienestar de 29 mil pesos en octubre 2025?

Para poder registrarte al apoyo de 29 mil pesos, hombres y mujeres estudiantes de universidades públicas deben entrar a la plataforma SUBES en el siguiente link: subes.becasbenitojuarez.gob.mx/. Ahí deberán iniciar su inscripción en el botón 'Regístrate aquí' en caso de no tener cuenta en dicho portal.

Una vez creada su cuenta deberán iniciar sesión y verificar que su información personal, de domicilio y escolar sea correcta antes de comenzar con la solicitud de la Beca Benito Juárez de nivel superior.

Si tu información escolar es correcta podrás dirigirte a la sección "Solicitud" y dar clic en la opción "Solicitar Beca". Ahí aparecerá el apartado "Programas disponibles", donde se desplegará el catálogo de becas a las que puedes acceder.

Para elegir la de Jóvenes Escribiendo el Futuro deberás dar en el Botón "Solicitar esta beca" y comenzar a llenar los datos que se te solicitan y subir los archivos en caso de ser necesario.

Una vez que hayas llenado todos los campos y documentos, deberás regresar a la sección 'Solicitar beca' y dar clic en el botón Imprimir para obtener tu acuse. Toma en cuenta que tendrás 30 días para imprimir este documento.

Después de que realices este paso la solicitud estará completa y deberás revisar constantemente tu perfil del SUBES en la sección de “Mensajes” para recibir indicaciones e información acerca de tu solicitud.

Nota relacionada: Beca del Bienestar Entrega Hasta 319,000 Pesos a Estudiantes: ¿Quién Puede Pedirla y Cuándo?

Es importante aclarar que algunas mujeres y hombres tienen prioridad para solicitar el apoyo Bienestar de 29 mil pesos. Son todas aquellas que realicen sus estudios en alguna de las universidades catalogadas de atención prioritaria en este link.

Historias recomendadas: