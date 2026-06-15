¿Se Formará la Tormenta Tropical Arthur frente a México? Conagua Emite Aviso

Crece la posibilidad de que la tormenta tropical Arthur pueda formarse durante los próximos días de esta semana en México, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por ahora, las autoridades en el país vigilan una zona de baja presión en tierra sobre Tamaulipas con un 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 30% a siete días.

👉La zona de baja presión sobre el occidente de #NuevoLeón incrementa a 40% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas.



👉Se localiza a 310 km al oeste-noroeste de Barra El Mezquital, #Tamaulipas. pic.twitter.com/2iLhVRnaOV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 15, 2026

De obtener más fuerza e interactuar con las aguas del Golfo de México, se convertiría en el primer ciclón con nombre de la temporada en el Atlántico.

Efectos y estados afectados

Se ha precisado que, independientemente de si el sistema obtiene la categoría de la tormenta tropical Arthur, su interacción con un canal de baja presión, una circulación ciclónica y un frente frío fuera de temporada generaría lluvias fuertes en el noreste del país y afectaría estos estados:

Nuevo León

Tamaulipas

Coahuila

¿Cómo serán las lluvias y efectos?

Las lluvias ya han comenzado a registrarse y se intensificarían considerablemente al iniciar esta semana.

Prevén lluvias intensas, con acumulaciones de agua que alcanzarían entre 100 y 150 mm en regiones de Nuevo León y Tamaulipas.

Las autoridades de Protección Civil advierten sobre el riesgo inminente de inundaciones repentinas, encharcamientos severos y un aumento rápido en los caudales de ríos y arroyos.

Las tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica constante, fuertes rachas de viento y la probabilidad de caída de granizo.

Las autoridades piden a la población mantenerse alejada de corrientes de agua y seguir las indicaciones oficiales de los cuerpos de rescate locales.

Tormenta tropical sería de corta duración entre el miércoles y el jueves

El Centro Nacional de Huracanes dio a conocer este lunes 15 de junio de 2026 que aumentaron las probabilidades de que un sistema de baja presión sobre el este de México se convierta en tormenta tropical.

Jun 15 2pm EDT: Key Messages for the Disturbance Over the Northwestern Gulf of America. Stay up to date with the latest at https://t.co/tW4KeGdBFb and https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/YhaveW5crm — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 15, 2026

"Una vaguada de baja presión ubicada sobre el noreste de México está generando una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas desorganizadas. No se espera que se desarrolle durante el próximo día, mientras la vaguada permanezca tierra adentro", informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

"Sin embargo, el sistema podría reaparecer sobre el noroeste del Golfo de América entre el martes y el miércoles, y las condiciones ambientales en esa zona son ligeramente propicias para la formación de una tormenta tropical de corta duración entre el miércoles y el jueves".

El sistema fue denominado en Estados Unidos como Invest 90-L y, cuando ingrese al Golfo, los Cazadores de Huracanes sobrevolarán la tormenta para investigarla.

Estiman 50% de probabilidad de desarrollo en los próximos siete días.

Hasta el domingo, el Centro Nacional de Huracanes le había otorgado a la baja presión un 30% de probabilidad de desarrollo en los próximos siete días.

Es posible que se produzcan inundaciones repentinas en los estados del golfo de Texas y Luisiana. Hasta el lunes por la tarde, la baja presión no representa una amenaza para Florida.

Si la baja presión se convierte en tormenta tropical, sería el primer ciclón de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026 y se llamaría Arthur.

HVI