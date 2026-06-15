¿Se Formará la Tormenta Tropical Arthur frente a México? Conagua Emite Aviso

De obtener más fuerza e interactuar con las aguas del Golfo de México, se convertiría en el primer ciclón con nombre de la temporada en el Atlántico

¿Impactará Arthur a México 2026? Lista Estados Afectados y Potenciales EfectosVista satelital de zona de baja presión en occidente de Nuevo León que incrementa a 40% su probabilidad para ciclón. Foto: Slider.cira

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Se ha precisado que independientemente de si el sistema obtiene la categoría de la tormenta tropical Arthur, su interacción con un canal de baja presión, una circulación ciclónica y un frente frío fuera de temporada generaría lluvias fuertes en el noreste del país

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