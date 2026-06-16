EUA Detiene y Entrega a Mexicano Buscado por Abuso Sexual a Menor; Así lo Capturaron

Las autoridades de Estados Unidos explicaron cómo capturaron al hombre que era buscado en México por prostitución y agresión a un menor de edad

Las autoridades de Estados Unidos capturaron y entregaron al mexicano buscado por abuso a menor de edadFoto: USAmbMex

Destacado

Autoridades de EUA capturan y entregan a México a un hombre buscado por prostitución y agresión a menor. Descubre cómo lo lograron en Valle del Río Grande, Texas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+