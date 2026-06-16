EUA Detiene y Entrega a Mexicano Buscado por Abuso Sexual a Menor; Así lo Capturaron

Las autoridades estadounidenses informaron los detalles de la captura y entrega de un ciudadano mexicano, quien era buscado por prostitución de un menor y agresión sexual, en Valle del Río Grande, Texas.

De acuerdo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, esta aprehensión fue gracias a los elementos de la Patrulla Fronteriza en dicha región del estado.

“Capturaron y entregaron a un ciudadano mexicano buscado en México por prostitución de un menor y agresión sexual”, confirmó el diplomático.

¿Quién es el mexicano que fue detenido en EUA?

Sin embargo, el funcionario no proporcionó más detalles del sospechoso, así como la entidad en la que presuntamente cometió los delitos en agravio de una persona menor de edad. Por lo tanto, se espera que en los próximos días se revele más información al respecto.

En tanto, Ronald Johnson aseguró que durante la Administración del presidente Donald Trump, los Estados Unidos han transferido a México a 313 personas buscadas por la justicia para que enfrenten las consecuencias de sus actos.

También resaltó que este caso representa un ejemplo más de la sólida cooperación entre Estados Unidos y México que impulsan los presidentes Trump y Sheinbaum.

“Juntos, llevamos a los criminales ante la justicia y hacemos que nuestras naciones estén más seguras”.

La semana pasada ambas naciones presentaron en el Grupo Bilateral de Implementación "BIG" (por sus siglas en inglés), en la nueva Embajada de EUA en México. Se trata de un programa para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Los puntos que destaca el "BIG" son los siguientes:

Combate de organizaciones transnacionales

Fortalecimiento de seguridad fronteriza

Freno a la migración ilegal

Desmantelamiento de redes de financiamiento ilícito

Robo de combustible

Enfrentamiento de amenazas mediante uso de tecnologías avanzadas y otras herramientas

EPP