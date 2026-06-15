Limpian Zona de Taquillas de Estación San Lázaro de Línea B del Metro CDMX tras Inundación

Una inundación de la estación San Lázaro de la Línea B del Metro CDMX provocó la tarde de este lunes alerta entre los usuarios del transporte público.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde luego de que se registró una intensa lluvia en inmediaciones de la alcaldía Venustiano Carranza.

A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes del momento exacto en el que comenzó la anegación.

En tanto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que el personal ya realiza acciones necesarias para atender "filtraciones":

"Personal del Sistema realiza las acciones necesarias para atender las filtraciones registradas, derivadas de las intensas lluvias que se presentan en la ciudad", explicó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvias Provocan Inundación en la Estación San Lázaro de la Línea B del Metro de la CDMX

¿Qué pasó en el Metro San Lázaro hoy?

Los usuarios mostraron cómo la entrada que conecta el paradero de camiones y combis de transporte público con la estación San Lázaro de la Línea B, quedó prácticamente convertida en una alberca.

El agua se desplazó por toda el área de la glorieta donde se encuentran los torniquetes, así como máquinas para recargar la Tarjeta de Movilidad y las taquillas. Este es uno de los sitios más ocupados por las personas que usan esta estación, ya que es la conexión con la Línea 1 del Metro CDMX.

Además, en el exterior se encuentran otros transportes alternos que son clave para la movilidad de los usuarios.

Hasta el momento, el STC ha informado que el servicio no presenta interrupciones en la estación San Lázaro de la Línea B, no obstante, personal de seguridad y del propio Sistema trabajan en el desazolve de las coladeras aledañas para que disminuya la inundación lo antes posible.

En una tarjeta informativa, el Metro CDMX informó que personal de las áreas de Instalaciones Hidráulicas y Servicios Generales realiza labores para el desalojo de agua que ingresó desde el exterior hacia la zona de taquillas de la estación San Lázaro de la Línea B, derivado de las lluvias registradas en la zona.

"El área de Instalaciones Hidráulicas verificó el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo de la estación, sin detectar anomalías en su operación", confirmó.

En tanto, el titular del STC, Adrián Rubalcava, indicó que el ingreso de agua fue proveniente del exterior hacia la zona de taquillas de la estación San Lázaro de la Línea B del Metro.

"El servicio de trenes en la Línea B continúa con normalidad y el paso para las y los usuarios se encuentra libre en la zona", confirmó.

Activan alerta por lluvia y granizo

Debido a las fuertes lluvias que se prevén para el resto de la tarde y noche de este lunes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó la alerta amarilla y naranja para varias alcaldías, entre ellas, Venustiano Carranza.

Por lo tanto, recomiendan a la población mantenerse alerta y tomar sus precauciones. También considerar que, cuando hay precipitaciones, la marcha del transporte público es lenta para evitar incidentes.

Limpian zona de taquillas de estación San Lázaro

Fue cerca de las 21:00 horas cuando el pasillo de la zona de taquillas de la estación San Lázaro de la Línea B se encontraba libre al tránsito de los usuarios y sin presencia de agua.

Personal de Instalaciones Hidráulicas y Servicios Generales realizó labores para desalojar el agua que ingresó desde el exterior, derivada de las intensas lluvias registradas en la zona.

Asimismo, se verificó el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo. "El servicio de trenes en la Línea B opera con normalidad", informó el Metro capitalino.

EPP