Limpian Zona de Taquillas de Estación San Lázaro de Línea B del Metro CDMX tras Inundación

Personal de Instalaciones Hidráulicas y Servicios Generales realizó labores para desalojar el agua que ingresó desde el exterior

Inundación de la estación San Lázaro de la Línea B del Metro CDMXFoto: N+
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