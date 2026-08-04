Movilidad

Puente de Circuito Interior Presenta Hundimientos y Caída de Concreto: Vecinos Alertan Riesgo

Comerciantes mantienen locales cerrados por el peligro de caída de fragmentos, mientras vecinos consideran insuficientes las medidas preventivas.

Hundimientos ponen en riesgo a automovilistas en Circuito Interior.Hundimientos ponen en riesgo a automovilistas en Circuito Interior. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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El puente de Circuito Interior, a la altura de Calzada Ignacio Zaragoza, presenta hundimientos y desprendimientos de concreto que ponen en riesgo a automovilistas y peatones

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