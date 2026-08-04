Puente de Circuito Interior Presenta Hundimientos y Caída de Concreto: Vecinos Alertan Riesgo

El deterioro del Circuito Interior Blvd. Puerto Aéreo, a la altura de Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX), sigue avanzando y ya representa un riesgo para miles de automovilistas y peatones que transitan diariamente por esta importante vialidad. En el tramo elevado han aparecido grandes oquedades y hundimientos en el pavimento que han provocado daños a varios vehículos, mientras que, debajo del puente, el desprendimiento de concreto ha obligado al cierre de algunos locales comerciales por el peligro que representa la caída de fragmentos.

La situación preocupa a vecinos y comerciantes, quienes aseguran que el deterioro es cada vez más evidente y que las medidas implementadas hasta ahora no han sido suficientes para garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona. Se trata de uno de los principales accesos hacia el oriente de la capital, por donde diariamente transitan miles de vehículos, por lo que cualquier falla estructural podría afectar la movilidad y poner en riesgo a la población.

El daño alcanza la parte superior e inferior del puente

El problema no se limita al pavimento del puente vehicular. En la parte inferior de la estructura también se observan daños importantes en el concreto, con desprendimientos registrados en distintos puntos durante los últimos meses. Estos incidentes han provocado momentos de tensión entre peatones y comerciantes que trabajan en la zona, debido al temor de que caigan fragmentos de mayor tamaño.

Como medida preventiva, algunos establecimientos ubicados debajo del puente permanecen cerrados para evitar accidentes. Además, en ciertas áreas fueron colocados pedazos de madera con la intención de contener los desprendimientos, una solución que habitantes y comerciantes consideran únicamente temporal y que no resuelve el problema de fondo.

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Vecinos relatan momentos de pánico por la caída de concreto

Rosa González, vecina y afectada por las condiciones del puente, aseguró que los desprendimientos ya han provocado escenas de miedo entre las personas que transitaban por el lugar:

“Una vez iba pasando y empezaron a caer piedras de arriba. La gente empezó a correr porque se espantó de que traía una piedra grande. Ya cerraron los locales y ya no han vuelto a abrir.”

La afectación también alcanza los accesos a la estación Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la cual permanece cerrada como parte de las obras de modernización de esa línea. Aunque en algunos puntos fueron instaladas protecciones provisionales, vecinos consideran que el riesgo continúa debido al deterioro constante de la estructura.

Comerciantes denuncian que el problema empeora

Rosa González también explicó que el deterioro del puente ha ido avanzando con el paso de las semanas y que los hundimientos son cada vez más visibles:

“Primero fue este y un mes después fue el del otro. Como dos meses ya se ve que se está hundiendo cada vez más, cayendo, no deja de caer deterioro.”

Los comerciantes afectados afirman que, tras el cierre de algunos locales, recibieron información sobre una posible reubicación; sin embargo, aseguran que hasta ahora no han recibido una solución concreta. Mientras tanto, el deterioro del pavimento y de la estructura continúa en una de las vialidades con mayor flujo vehicular y peatonal de la Ciudad de México.

Ante este panorama, vecinos y comerciantes hacen un llamado a las autoridades para realizar una revisión integral del puente y ejecutar trabajos de mantenimiento que permitan corregir los daños antes de que ocurra un incidente de mayores consecuencias.