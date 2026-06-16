Línea 8 del Metro Registra Alta Afluencia; Usuarios Señalan Retrasos por Marcha de Seguridad

Usuarios del Metro han denunciado andenes abarrotados y largos tiempos de espera a lo largo de la Línea 8. Autoridades señalan que se ha activado la marcha de seguridad ante la lluvia que cae esta tarde en el oriente de la Ciudad de México.

Reportan saturación de la Línea 8 del Metro

A través de redes sociales, usuarios del Metro han reportado severos tiempos de espera y andenes llenos a lo largo de la Línea 8, que va de Garibaldi a Constitución de 1917. Pasajeros denunciaron saturación en la estación Garibaldi. También señalaron que Bellas Artes, que entronca con la Línea 2, los convoyes tardas más de diez minutos en pasar.

Al respecto, el Servicio de Transporte Colectivo Metro indicó que, debido a la lluvia, ha activado la marcha de seguridad a lo largo de la línea que conecta las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa.

En el mensaje publicado en X:

“Se registra afluencia alta en la línea 8, sumado a la implementación de marcha de seguridad por la presencia de lluvia en la ciudad, la circulación de los trenes es lenta”.

Metro implementa marcha de seguridad en la Línea 8

Según explicaron las autoridades, las condiciones meteorológicas obligan a los trenes a reducir su velocidad:

“En condiciones climatológicas complicadas, como la actual, los trenes reducen su velocidad o pueden detenerse momentáneamente para hacer ajustes y garantizar tu seguridad”.

Pasajeros han señalado que ya han circulado unidades vacías, enviadas para aliviar el servicio en las estaciones con mayor saturación.