Línea 8 del Metro Registra Alta Afluencia; Usuarios Señalan Retrasos por Marcha de Seguridad

El Metro activó la marcha de seguridad a lo largo de la Línea 8, debido a las lluvias; usuarios denuncian largos tiempos de espera y andenes abarrotados.

Línea 8 del MetroActivan marcha de seguridad en Línea 8 del Metro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Alta afluencia y retrasos en Línea 8 del Metro por marcha de seguridad tras lluvias. Usuarios denuncian esperas prolongadas. ¿Qué opinas de esta medida?

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