Confirman Restricción: ¿Regresa Doble Hoy No Circula 16 de Junio 2026 en CDMX-Edomex?

Consulta si hay contingencia y si aplica el Doble No Circula este martes 16 de junio 2026, de acuerdo con las medidas de CAMe

Hoy No CirculaEl programa ambiental Hoy No Circula mantiene las restricciones para este 16 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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