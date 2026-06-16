Confirman Restricción: ¿Regresa Doble Hoy No Circula 16 de Junio 2026 en CDMX-Edomex?

En plena época mundialista, el uso de vehículos y la movilidad de mayor cantidad de personas incrementa, por lo que el reporte por el aumento de emisiones de contaminantes también ha registrado mala calidad pese a la lluvia. Por eso acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula este martes 16 de junio 2026, pues ya hay restricción vehicular confirmada, con los carros y placas que no pueden salir en CDMX y Edomex.

Y es que, aunque en las últimas semanas la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no activa la fase 1 de Contingencia Ambiental, las condiciones del aire no han sido las óptimas los últimos días.

En lo que va del año, la autoridad atmosférica ha activado en al menos seis ocasiones contingencia y, con ella, el Doble Hoy No Circula, pero se pronosticaron hasta 11 eventos de alerta.

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¿Qué coches y placas tienen restricciones en Hoy No Circula 16 de junio 2026?

Debido a que no se activó la contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula opera con normalidad este martes, si es que las condiciones del aire se mantienen estables a lo largo del día y no se saturen las vialidades, por lo que los vehículos de uso particular con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, terminación de placas 7 y 8, engomado ROSA.

Carros con permisos o con placas foráneas en un horario de 5 am a 11 am.

¿Quiénes sí circulan hoy 16 de junio 2026?

Debido a que el programa Hoy No Circula aplica de forma habitual este martes, solo los carros enlistados arriba cuentan con restricción, por lo que los siguientes autos podrán transitar en las calles de CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, con engomado amarillo, rojo, verde y azul, terminación de placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Holograma 2, con engomado amarillo, rojo, verde y azul, terminación de placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Hologramas doble cero y 0.

Vehículos eléctricos.

Autos híbridos.

Motocicletas.

Transporte público y de emergencia.

Vehículos de personas con discapacidad.

Carros con permisos y placas foráneas en un horario de 11:01 am a 4:59 am.

Vehículos de servicios urbanos.

Autos con pase turístico.

Vehículos de transporte escolar y de personal.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres.

Horario del programa Hoy No Circula martes 16 de junio

El Hoy No Circula 16 de junio 2026 comienza desde las 5:00 de la mañana y termina hasta las 10 de la noche, por lo que todos los autos tienen permitido transitar de las 10:01 pm a las 4:59 am, horario en el que no aplica el programa.

DMZ