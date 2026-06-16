Protesta por Talamontes en la México-Toluca Hoy: Bloqueo con Vehículos Incendiados

Algunos vehículos en la zona fueron incendiados y el bloqueo provocó largas filas

¿Qué Pasó en la México-Toluca Hoy? Reportan Bloqueo y Quema de VehículosPobladores de San Pedro Atlapulco, Edomex, queman vehículos en protesta por presencia de talamontes que operan en la zona. Foto: N+

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En el Edomex, habitantes del municipio de Ocoyoacac mantuvieron un bloqueo sobre la carretera México-Toluca, a la altura de El Zarco, por actos de talamontes clandestinos en áreas protegidas

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