Protesta por Talamontes en la México-Toluca Hoy: Bloqueo con Vehículos Incendiados

La tarde de este lunes 15 de junio de 2026 se registró un bloqueo a la circulación en la carretera México-Toluca, con dirección a Toluca, en la zona de "El Zarco", en el municipio de Ocoyoacac.

Habitantes de la zona de la carretera México-Toluca incendiaron dos vehículos de talamontes ilegales sobre la vía. Los vecinos indican que han pedido a las autoridades que revisen la situación.



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Habitantes de la zona incendiaron al menos dos vehículos de presuntos talamontes ilegales sobre la vía.

Los vecinos narraron que han pedido a las autoridades que revisen la situación.

Bomberos sofocan vehículos incendiados

Después de varias horas, un grupo de bomberos realizaron las labores para sofocar los vehículos y objetos incendiados, en la protesta contra talamontes, que impedían el paso en la carretera México-Toluca.

Los manifestantes continuaron en el sitio, mientras la circulación se vio colapsada.

Diálogo con autoridades

A las 20:00 horas, se mantuvo un diálogo entre manifestantes y autoridades, se acordó mantener otra reunión.

Mapa de zona de bloqueo y vía alterna

Mapa de zona exacta de bloqueo sobre la México-Toluca. Foto: @C5Edomex

Autoridades del Gobierno del Estado de México reportaron que unidades de emergencia atendieron un incidente de incendio en la carretera México-Toluca, a la altura de "El Zarco" colonia La Marquesa, del municipio de Ocoyoacac.

Personal del C5 Estado de México confirmó a través de su cuenta de X que el tránsito se mantuvo pesado con un asentamiento vial de aproximadamente 4 kilómetros; y se pidió lo siguiente:

Evitar la zona

Mantener la calma

Utiliza vías alternas

La circulación estuvo detenida en ambos sentidos.

Vía Alterna

Autopista México-Toluca

Algunos vehículos fueron incendiados y el bloqueo provocó largas filas de vehículos.

¿Qué Pasó en la México-Toluca Hoy?

Habitantes de la zona han exigido a las autoridades que presenten soluciones ante la tala ilegal que se ha presentado desde ya hace varios meses.

Aseguraron que han presentado diversas solicitudes a las autoridades derivado que desde los últimos tres meses han estado observando actividades irregulares en varias zonas protegidas, justamente del municipio de Ocoyoacac.

Debido al cansancio de no tener respuestas tuvieron un enfrentamiento con supuestos talamontes que llegaron armados y los amenazaron. Aseguraron que todo ocurrió desde el mediodía.

¿Por qué fueron incendiados vehículos?

En dicho enfrentamiento no se registraron personas lesionadas, pero los habitantes tomaron dos de los vehículos que eran usados para realizar estas prácticas ilegales, los colocaron en ambos sentidos de la carretera y los incendiaron.

Se ha mencionado que personal de la Secretaría de Gobernación acudió a entablar un diálogo con los manifestantes.

HVI