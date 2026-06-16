Cabezal de Rayos X Abandonado en Vivienda de Ciudad Juárez es Asegurado

Protección Civil de Ciudad Juárez aseguró un cabezal utilizado para rayos X abandonado en una vivienda del fraccionamiento Patria; autoridades realizaron disposición final del material.

cabezal rayos xFoto: Protección Civil

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Cabezal de rayos X abandonado en Ciudad Juárez es asegurado por Protección Civil. El aceite en su interior representaba un peligro. Descubre cómo se manejó esta situación de riesgo.

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