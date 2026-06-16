Cabezal de Rayos X Abandonado en Vivienda de Ciudad Juárez es Asegurado

Personal de la Dirección de Protección Civil del Municipio aseguró un cabezal utilizado para sacar rayos X que fue localizado al interior de un domicilio en el fraccionamiento Patria, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con Sergio Rodríguez, director de Protección Civil, el principal riesgo detectado en este tipo de equipos se encuentra en el aceite contenido en su interior, por lo que fue necesaria la intervención de distintas dependencias para retirar el material de forma segura.

El funcionario explicó que solicitaron apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para extraer el contenedor de aceite, considerado el componente más peligroso del aparato abandonado.

Bomberos y CFE participaron en el retiro del material

Sergio Rodríguez detalló que elementos del Departamento de Bomberos trabajaron en conjunto con personal de la CFE para asegurar tanto el aceite como la estructura metálica que protegía el material.

Indicó que las autoridades realizaron la disposición final del equipo y de los residuos para evitar que representaran un riesgo para los habitantes del sector.

“Recordemos que este tipo de situaciones no se dejan a la deriva por las condiciones propias del material”, señaló el titular de Protección Civil.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni afectaciones derivadas del hallazgo del equipo dentro de la vivienda del fraccionamiento Patria.