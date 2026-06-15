Continúa Alerta Amarilla por Lluvias en Ciudad Juárez; Reportan Diversas Inundaciones

Protección Civil de Ciudad Juárez mantiene la alerta amarilla ante la probabilidad de más lluvias durante las próximas horas; varias colonias resultaron afectadas por inundaciones y encharcamientos.

Cielo nubladoFoto: N+

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Protección Civil de Ciudad Juárez alerta sobre lluvias continuas. Colonias como Pancho Villa enfrentan inundaciones. Mantente informado y toma precauciones.

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