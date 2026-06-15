Continúa Alerta Amarilla por Lluvias en Ciudad Juárez; Reportan Diversas Inundaciones

La alerta amarilla continúa en Ciudad Juárez ante la posibilidad de que sigan registrándose lluvias durante las próximas horas, informó la Dirección de Protección Civil del Municipio, que pidió a la ciudadanía extremar precauciones para evitar accidentes.

De acuerdo con Sergio Rodríguez, director de Protección Civil, las precipitaciones registradas durante la madrugada del lunes provocaron afectaciones principalmente en colonias como Granjas de Chapultepec, Pancho Villa, División del Norte y Pánfilo Natera.

El funcionario explicó que, aunque en distintos puntos de la ciudad se reportaron encharcamientos, fue en esos sectores donde se concentró una mayor carga de agua, generando inundaciones en viviendas y corrientes fuertes en arroyos naturales.

“Fueron las zonas más afectadas. Si bien es cierto en varios puntos de la ciudad hubo encharcamientos, ahí fue donde se concentró un poco más la carga de agua, generando inundaciones en algunos domicilios y arrastre de agua”, señaló.

Elementos del Departamento de Bomberos realizaron diversos servicios relacionados con las lluvias, principalmente apoyos a familias afectadas y monitoreo de zonas consideradas de riesgo por acumulación de agua.

Colonias de Ciudad Juárez registraron arrastre de agua tras las lluvias

Sergio Rodríguez detalló que algunos arroyos naturales ubicados en las colonias afectadas registraron fuertes corrientes derivadas de las precipitaciones, lo que complicó la circulación vehicular y aumentó el riesgo para peatones.

A pesar de las afectaciones materiales y los problemas de movilidad, Protección Civil informó que no se reportaron personas lesionadas durante las lluvias registradas en la ciudad.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar calles inundadas, permanecer atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en las próximas horas.