Muere Mujer Tras Sufrir Golpe en la Cabeza en la Colonia Revolución de Chihuahua

Una mujer murió luego de sufrir una lesión en el cráneo en un domicilio de la colonia Revolución, en Chihuahua; autoridades investigan las causas del fallecimiento.

Patrulla de ChihuahuaFoto: N+

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Una mujer de 30 años, fallece tras un golpe en la cabeza en Chihuahua. Autoridades investigan las causas en la colonia Revolución.

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