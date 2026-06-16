Muere Mujer Tras Sufrir Golpe en la Cabeza en la Colonia Revolución de Chihuahua

Una mujer de 30 años identificada como Isabel T. murió presuntamente a causa de un golpe en la cabeza, luego de ser localizada lesionada al interior de un domicilio en la colonia Revolución, al norte de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública Municipal, fue la madre de la víctima quien la encontró en el baño de la vivienda con una lesión visible en el cráneo, por lo que de inmediato solicitaron ayuda y la trasladaron a recibir atención médica.

La mujer fue llevada a la clínica 44 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde personal médico confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso al área de urgencias.

Elementos de la Policía Municipal acudieron inicialmente al hospital como primeros respondientes para documentar los hechos y posteriormente dar paso a agentes ministeriales encargados de iniciar las investigaciones correspondientes.

Autoridades investigan la causa exacta de la muerte

Mientras se realizaban las diligencias en el hospital, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) resguardaron el acceso al área de urgencias.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cómo ocurrió la lesión que sufrió la mujer, por lo que será a través de la necropsia de ley como se determine la causa exacta de la muerte.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de integrar la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.