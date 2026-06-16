Motociclista Fue Arrollado por Automóvil Frente a Plaza Comercial en la Ciudad de Puebla

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor agraviado, quien tuvo que ser trasladado a un hospital por la gravedad de sus lesiones.

Accidente Motociclista Arrollado por Automóvil en Plaza Dorada PueblaFoto: X @PCGobPue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente en Puebla: Motociclista arrollado por auto frente a Plaza Dorada. Cruz Roja lo trasladó al hospital por lesiones graves. ¿Qué pasó con el conductor?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Motociclista Fue Arrollado por Automóvil Frente a Plaza Comercial en la Ciudad de Puebla