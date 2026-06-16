Motociclista Fue Arrollado por Automóvil Frente a Plaza Comercial en la Ciudad de Puebla

La tarde de este lunes 15 de junio de 2026 se registró un accidente en inmediaciones del centro comercial Plaza Dorada, en la avenida Mártires del 2 de Octubre de la ciudad de Puebla.

El incidente ocurrió en un retorno de la vialidad antes mencionada, donde un motociclista fue arrollado por el conductor de un automóvil color gris, dejándolo severamente lesionado.

Motociclista fue arrollado por automóvil frente a Plaza Dorada de Puebla

Fue aproximadamente a las 15:00 horas de este lunes cuando un motociclista fue arrollado por un automóvil gris en la avenida Mártires del 2 de octubre, frente al centro comercial Plaza Dorada.

Elementos de Protección Civil estatal acudieron al lugar de los hechos para abanderar la zona e iniciar con los protocolos correspondientes, mientras que paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor agraviado.

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, el hombre tuvo que ser trasladado a un hospital debido a que presentaba lesiones de gravedad. Hasta el momento se desconoce el estatus legal y el estado de salud del automovilista presuntamente responsable.

Volcadura de camioneta deja tres lesionados en la colonia Chulavista de Puebla

Esta misma tarde un fuerte accidente provocó el cierre de la calle 9 Sur a la altura de la 19 Poniente de la colonia Chulavista en Puebla capital. Un automóvil compacto y una camioneta color blanco, chocaron entre sí en dicho cruce, ocasionando la volcadura de la unidad de carga.

Al punto acudieron elementos de la Coordinación de Protección Civil estatal para auxiliar a personas afectadas por el accidente, que dejó como saldo tres heridos.

Con información de N+

GMAZ