Condenan a Mexicano en EUA por su Participación en Red Internacional de Tráfico de Personas

La red delictiva se dedicaba a trasladar de forma ilegal a extranjeros provenientes de Asia Central, África y Oriente Medio

Muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Foto: CuartoscuroMuro fronterizo entre México y Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro

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