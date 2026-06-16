Condenan a Mexicano en EUA por su Participación en Red Internacional de Tráfico de Personas
La red delictiva se dedicaba a trasladar de forma ilegal a extranjeros provenientes de Asia Central, África y Oriente Medio
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La red delictiva se dedicaba a trasladar de forma ilegal a extranjeros provenientes de Asia Central, África y Oriente Medio
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Un ciudadano mexicano extraditado desde México fue condenado por la justicia estadounidense a 87 meses de prisión debido a su responsabilidad operativa dentro de una organización internacional de tráfico de personas.
La red delictiva se dedicaba a trasladar de forma ilegal a extranjeros provenientes de Asia Central, África y Oriente Medio a través de la frontera entre México y Estados Unidos.
El sentenciado fue identificado como Raúl Saucedo-Huipio, de 51 años de edad y residente de Mexicali, Baja California, quien se desempeñaba como gerente o supervisor de la estructura criminal.
De acuerdo con las indagatorias y la acusación oficial, Saucedo-Huipio y sus cómplices facilitaron el traslado de un gran número de personas entre los años 2018 y 2022. La red cobraba a los extranjeros tarifas que alcanzaban decenas de miles de dólares por cruzar ilegalmente la zona fronteriza.
La investigación reveló una compleja ruta internacional que conectaba a más de 20 países. Los migrantes eran movilizados desde y a través de:
Asia, Oriente Medio y África: Bangladesh, Yemen, Pakistán, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto y Eritrea.
Continente Americano: Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, hasta su destino final en la Unión Americana.
Las autoridades ministeriales estiman que la conspiración trasladó de forma comprobada a más de 200 personas, aunque puntualizaron que es muy probable que la cifra real sea considerablemente mayor.
Los reportes judiciales detallaron que Saucedo-Huipio ejercía roles de supervisión directa en el terreno y recurría al uso de armas para amedrentar a las personas. Frecuentemente exhibía un arma de fuego en la cintura antes de los cruces fronterizos.
Para introducir a los migrantes a territorio estadounidense, los delincuentes utilizaban diversos métodos rudimentarios: les proporcionaban escaleras para trepar la valla fronteriza, les señalaban agujeros en la estructura para que pasaran arrastrándose o utilizaban tablas para atravesar ríos.
El expediente registró un caso supervisado por el hoy sentenciado donde tres niños pequeños se vieron obligados a caminar sobre una tabla de madera colocada encima de un cuerpo de agua.
Asimismo, se constató que, además de cobrarles por el traslado, Saucedo-Huipio y sus cómplices despojaban a las víctimas de su dinero, teléfonos celulares y pertenencias personales utilizando pistolas y cuchillos.
AMP