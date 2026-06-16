Pemex Indaga Posible Derrame de Refinería Madero en Río Pánuco en Tamaulipas

La empresa productiva del Estado aseguró que recolecta muestras y revisa descargas del complejo industrial para determinar el origen de alguna contaminación

MaderoPemex aseguró que mantiene la operación de barreras marinas de contención en el complejo. Foto: Secretaría de Energía.

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Pemex bajo la lupa: investigan posible derrame de crudo en el Río Pánuco. La empresa recolecta muestras y revisa descargas en la Refinería Madero. ¿Qué significa para el medio ambiente?

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