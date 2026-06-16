Pemex Indaga Posible Derrame de Refinería Madero en Río Pánuco en Tamaulipas

Petróleos Mexicanos (Pemex) afirmó que indaga el origen de una "mancha obscura" en el margen del río Pánuco para determinar si se trata de un derrame de crudo de la Refinería Francisco I. Madero, ante denuncias de ambientalistas.

En un comunicado, la empresa productiva del Estado indicó que recolecta muestras y revisa descargas del complejo industrial ubicado en Ciudad Madero, Tamaulipas.

En concreto, Pemex señaló las siguientes dos acciones:

Recolección de muestras en el fondo del canal de Varadero a diferentes profundidades.

Continuidad a las actividades de inspección de drenajes pluviales, incluidos aquellos ubicados en vialidades externas a la Refinería Madero, los cuales han sido identificados como fuentes de aporte al canal Varadero y 7 ½.

Pemex no confirmó de inmediato que la mancha se tratara de crudo, como se ha reportado la última semana por parte del Centro de Investigación de Biodigestión, Residuos Urbanos, Energía, Agua, Energía Verde y Composta (Cibruc).

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex mantiene acciones de vigilancia y atención en instalaciones colindantes al Río Pánuco

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La organización denunció que la contaminación ha afectado a comunidades pesqueras, por lo que llamó a la petrolera a reconcer el problema y asumir sus responsabilidades.

Medios locales igual consignaron el daño y testimonios citados reprocharon la falta de comunicación oficial desde el pasado 10 de junio.

Este lunes 15 de junio, Pemex aseguró que mantiene la operación de barreras marinas de contención, así como el monitoreo permanente de las condiciones operativas y de seguridad al interior de la Refinería Madero.

"Durante el fin de semana pasado, se llevaron a cabo muestreos de agua a distintas profundidades en 10 puntos del Río Pánuco, en zonas colindantes con las instalaciones, mediante un laboratorio acreditado", agregó.

"Cabe resaltar que, hasta el momento, los monitoreos realizados confirman la ausencia de hidrocarburos en fase libre", apuntó.

¿Qué se ha denunciado?

En los últimos días, especialistas y organizaciones ambientales pidieron a Pemex reconocer la gravedad de la emergencia en el Río Pánuco y realizar trabajos urgentes de limpieza.

Aunque no se ha determinado si la sustancia es hidrocarburo, expertos afirman que la apariencia y olor de la mancha son consistentes con petróleo crudo.

La mancha, observada cerca de la desembocadura al Golfo de México, ha afectado a pescadores de Tamaulipas y Veracruz. Existe preocupación de que el material contamine redes, embarcaciones y equipos de trabajo, lo que podría generar pérdidas económicas y dificultar las ventas de productos pesqueros.

Autoridades y ambientalistas temen que la contaminación alcance manglares, lagunas y otros ecosistemas sensibles de la región.

Mientras algunas versiones apuntan a una posible falla en una embarcación, ambientalistas consideran que el problema también podría estar relacionado con operaciones dentro de la refinería. Además, señalan que en los últimos años se han registrado varios incidentes similares.

La de Madero fue la primera refinería construida en México en 1914. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, luego de la expropiación petrolera, se le cambió el nombre de "Doña Cecilia" para que operara bajo su identificación actual.

ASJ