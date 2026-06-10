Pemex Contiene Derrame de Combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca; Mapa de Colonias Afectadas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este miércoles 10 de junio de 2026 que el derrame de combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca, está contenido al asegurar que “el punto de afectación fue reparado y quedó completamente hermético”.

Se precisó que el derrame ocurrió en el ducto de 16 pulgadas L-1. "El producto derramado se encuentra contenido dentro de un área delimitada en la zona del incidente y en proceso de recuperación".

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex atiende fuga de gas en San Matías Tlalancaleca, Puebla

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Personal de Pemex realizó trabajos de excavación para apoyar en la zona del incidente.

Movilizan equipo de Minatitlán a Salina Cruz

También se dio a conocer que se movilizó equipo complementario desde Minatitlán hacia Salina Cruz para realizar “las tareas de recuperación de producto y acelerar los trabajos de remediación”.

¿Qué pasó con el combustóleo derramado en Salina Cruz?

En tanto, el combustóleo recuperado está siendo trasladado a la Refinería de Salina Cruz para su manejo correspondiente.

Derrame afecta cinco colonias en Salina Cruz

El gobierno municipal de Salina Cruz informó que el derrame de hidrocarburo registrado el martes en la parte alta de la colonia Jesús Rasgado dejó afectaciones en al menos cinco colonias del municipio.

De acuerdo con las evaluaciones realizadas, la fuga proveniente de instalaciones del Sector Ductos de Pemex afectó una extensión aproximada de 6.12 kilómetros, considerada la mayor contingencia urbana por fuga de hidrocarburo registrada en la ciudad.

Mapa colonias afectadas por derrame

Las lluvias arrastraron el combustible por arroyos y vialidades, alcanzando las colonias:

Mapa de colonias afectadas por derrame de combustóleo en Salina Cruz. Foto: Gobierno de Salina Cruz

Jesús Rasgado

Lomas de Galindo

Hidalgo Oriente

Hidalgo Poniente

Porfirio Díaz

Durante la contingencia se reportaron fuertes olores, presencia de hidrocarburo en diversos espacios públicos y malestares físicos entre la población, como mareos, dolor de cabeza y náuseas por inhalación.

Personal de Protección Civil y Ecología Municipal realizó recorridos de inspección, atendió reportes ciudadanos y documentó las afectaciones en coordinación con la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y otras instancias.

El municipio indicó que, de 2022 a la fecha, se han contabilizado 58 derrames de hidrocarburos en Salina Cruz, una situación que ha mantenido la preocupación por sus impactos ambientales y en la salud pública.

Asimismo, el Gobierno Municipal hizo un llamado a Pemex para que realizara las labores de contención, limpieza, saneamiento y remediación ambiental correspondientes.

HVI