Pemex Contiene Derrame de Combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca; Mapa de Colonias Afectadas

El combustóleo recuperado está siendo trasladado a la Refinería de Salina Cruz para su manejo correspondiente

Derrame en Salina Cruz, Oaxaca Está Contenido: PemexTrabajos en Salina Cruz tras derrame de combustóleo. Foto: Gobierno de Salina Cruz

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De 2022 a la fecha se han contabilizado 58 derrames de hidrocarburos en Salina Cruz, una situación que ha mantenido la preocupación por sus impactos ambientales y en la salud pública, informa el gobierno local

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