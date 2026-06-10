Deslaves en Pinal de Amoles, Querétaro Movilizan Apoyo y Limpieza de Caminos

Las lluvias registradas en la Sierra Gorda provocaron deslaves que afectaron la circulación en zonas de Pinal de Amoles, principalmente en el tramo que conecta con San Joaquín, por lo que autoridades estatales desplegaron acciones para restablecer el tránsito y apoyar a las familias de la región.

¿Qué afectaciones dejaron los deslaves en la zona?

De acuerdo con autoridades estatales, los derrumbes bloquearon parcialmente el camino hacia la comunidad de Joyas de Bucareli, dificultando la movilidad de los habitantes y el acceso a productos de primera necesidad.

El secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Bernardo Nava Guerrero, informó que desde el pasado lunes se realizaron trabajos de limpieza y remoción de tierra con maquinaria pesada. Gracias a estas labores, la vialidad ya fue liberada, aunque continúan acciones para retirar desgajes menores y mejorar las condiciones del trayecto hasta la zona del río Extoráz.

Además de las labores para recuperar la conectividad, personal de la Secretaría de Desarrollo Social y del DIF municipal entregó despensas a las 40 familias que habitan en Joyas de Bucareli, debido a las dificultades que enfrentaron para abastecerse durante la contingencia.

Las autoridades precisaron que no se registraron daños en viviendas ni personas lesionadas, por lo que las principales afectaciones se concentraron en los caminos de acceso a la comunidad.

Finalmente, se exhortó a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales y a informar cualquier afectación derivada de las lluvias para que pueda ser atendida de manera oportuna.