Deslaves en Pinal de Amoles, Querétaro Movilizan Apoyo y Limpieza de Caminos

Las lluvias en la Sierra Gorda provocaron deslaves que afectaron caminos en Pinal de Amoles, principalmente hacia Joyas de Bucareli.

Liberan Camino a Joyas de Bucareli tras Deslaves por LluviasFoto: N+
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