César Ramos Iguala Récord de Arbitraje Mexicano en el Mundial 2026

El árbitro mexicano fue el encargado de impartir justicia en el partido Irán vs Nueva Zelanda en la primera jornada de la Fase de Grupos en el Mundial

César Ramos durante un partido del Mundial 2026Foto: Getty Images
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