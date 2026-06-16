César Ramos Iguala Récord de Arbitraje Mexicano en el Mundial 2026

El arbitraje mexicano ha vuelto a escribir letras de oro en los libros de historia de las Copas del Mundo. Este lunes 15 de junio, el silbante sinaloense César Arturo Ramos Palazuelos hizo su debut oficial en el Mundial 2026 al impartir justicia en el encuentro entre las selecciones de Irán y Nueva Zelanda, correspondiente a la primera jornada del Grupo G.

Más allá de la alta exigencia que representaba el choque disputado en el Estadio de Los Ángeles, este compromiso marcó un hito sin precedentes para su trayectoria individual. Al decretar el silbatazo inicial, Ramos Palazuelos alcanzó la cifra de ocho partidos mundialistas dirigidos como árbitro central. Con este logro igualó el récord para un silbante mexicano, una marca que hasta el día de hoy le pertenecía en solitario al legendario Armando Archundia.

La trayectoria mundialista de César Ramos

La regularidad de César Ramos en el plano internacional no es obra de la casualidad, sino el reflejo de una consistencia absoluta bajo las directrices de la Comisión de Árbitros de la FIFA. Su andar en la máxima fiesta del futbol comenzó en Rusia 2018, torneo en el que condujo tres compromisos (incluidos los vibrantes Brasil vs Suiza de Fase de Grupos y el Uruguay vs Portugal en Octavos de Final).

Su consolidación absoluta llegó en Qatar 2022. En territorio asiático, el oriundo de Culiacán recibió la responsabilidad de pitar cuatro juegos, tocando el cielo del arbitraje internacional al ser designado para la semifinal entre Francia y Marruecos. Aquella actuación le valió los elogios unánimes de los analistas y consolidó la confianza total del comité arbitral de cara a la presente justa de 2026.

Estos son los partidos que ha pitado César Ramos en Mundiales: