Proponen en Uruguay Un Día de Descanso con Goce de Sueldo por Muerte de Mascotas

Para evitar posibles abusos, se exige que el empleado comunique el deceso a su empleador en un plazo máximo de cinco días hábiles, adjuntando una constancia del veterinario tratante

Buscan Asueto con Goce de Sueldo por Muerte de Mascotas ¿Dónde y Cuándo?Cementerio de mascotas. Foto. Cuartoscuro

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La iniciativa llega después de otra propuesta para que las personas puedan ser enterradas de manera voluntaria junto a sus mascotas, para reconocer el vínculo afectivo que las une

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