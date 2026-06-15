¿Cuándo Cae la Beca Benito Juárez Preparatoria? Letras que Cobran el 16 y 23 de Junio 2026

Luego de varias semanas de espera, ya inició el Calendario de Pagos de la Beca Benito Juárez. A propósito de esta dispersión de la ayuda económica, en N+ te informamos qué letras cobran el 16 y 23 de junio 2026 según la inicial del primer apellido de los beneficiarios de Educación Media Superior.

Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México anunció cómo quedan las fechas de pago de la Beca Benito Juárez para el bimestre mayo-junio 2026.

Los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra también recibirán el pago de la Beca para el Bienestar, luego de que en días pasados concluyó la dispersión para alumnos de Rita Cetina primaria en continuidad.

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¿Qué letras cobran la Beca Benito Juárez el 16 y 23 de junio 2026?

Dado que el Calendario de Pagos de las Becas Bienestar avanza en orden alfabético, el martes 16 de junio de 2026 será turno de cobrar para la letra C.

Mientras que el martes 23 de junio de 2026 recibirán su depósito de la Beca Benito Juárez aquellas personas cuyo primer apellido inicie con las letras N, Ñ, O, P y Q.

Según las fechas compartidas por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), las dispersiones del tercer bimestre del año se extenderán hasta el próximo 26 del mes.

Vale la pena recordar que la Beca se entrega durante 5 bimestres a los estudiantes de Educación Media Superior registrados a este apoyo del Gobierno de México.

¿Cuáles son los requisitos para Inscribirse a la Beca Benito Juárez?

Si estudias la preparatoria o bachillerato en una escuela pública, pero aún no estás registrado a la Beca Benito Juárez, te compartimos los requisitos para aplicar al apoyo Bienestar que entrega 1,900 pesos bimestrales.

Ten en cuenta que para poder cobrar este beneficio, no debes recibir otra beca con el mismo fin, otorgada por programas federales.

Las escuelas que son clasificadas de interés para que los alumnos reciban la Beca Benito Juárez en 2026 son las siguientes:

Aquellas ubicadas en una localidad indígena.

Las ubicadas en una localidad de menos de 50 habitantes sin grado de marginación.

Están en localidades con muy alto grado de marginación.

Las ubicadas en zonas de alto grado de marginación.

Telebachilleratos comunitarios.

Telebachilleratos.

SARR