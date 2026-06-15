¿Cuándo Cae la Beca Benito Juárez Preparatoria? Letras que Cobran el 16 y 23 de Junio 2026

La CNBB anunció las fechas de pago de la Beca Benito Juárez del bimestre mayo-junio 2026, conoce las 6 letras que cobran los primeros dos martes

Niños reciben Beca Benito Juárez. Fechas de Pago Calendario Beca Benito Juárez de Junio 2026Ya iniciaron los pagos de la Beca Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y Beca Gertrudis Bocanegra. Conoce qué día te corresponde cobrar. Foto: Cuartoscuro.

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