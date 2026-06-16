INAPAM Celebra a Papá: Lista de Restaurantes y Tiendas con Descuentos para el Día del Padre 2026

Si todavía no tienes regalo o plan para celebrar a papá en su día, te recordamos que las y los tarjetahabientes de INAPAM tienen una serie de beneficios y descuentos para este Día del Padre 2026.

Beneficiarios de INAPAM celebran el Día del Padre 2026.INAPAM tiene una lista de establecimientos con descuentos para este Día del Padre. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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