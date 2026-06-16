INAPAM Celebra a Papá: Lista de Restaurantes y Tiendas con Descuentos para el Día del Padre 2026

Si aún no tienes regalo o plan para celebrar a tu papá, abuelo, suegro o algún otro ser querido que festeje esta fecha tan especial, hay una buena noticia: INAPAM celebra con descuentos y en N+ te decimos quiénes tienen derecho a estos beneficios, así como la lista de restaurantes y tiendas con promociones especiales para este Día del Padre 2026.

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene, entre sus distintos programas y beneficios, como son la vinculación laboral o el precio especial en el pasaporte.

¿Quiénes tienen acceso a beneficios y descuentos con INAPAM para el Día del Padre?

La credencial del INAPAM es un documento esencial para las personas mayores en México, ya que no sólo acredita su identidad, sino que también ofrece una serie de beneficios en servicios públicos y privados, como:

Descuentos en servicios médicos y medicamentos.

Tarifas reducidas en transporte público.

Entrada con descuento o gratuita a museos y centros culturales.

Precios especiales en actividades recreativas y turísticas.

Por ello, para este Día del Padre 2026, las personas que cuenten con su plástico podrán acceder a los beneficios que se ofrecen en los distintos establecimientos, que van de restaurantes a tiendas.

¿Dónde hay descuentos por el Día del Padre 2026 con INAPAM?

El INAPAM tiene convenio con decenas de establecimientos que ofrecen beneficios y otros descuentos a quienes ya cuentan con su credencial.

A través de su sitio web ha publicado el directorio actualizado de este 2026. Las listas las divide en las siguientes categorías, donde podrás hallar los lugares organizados por entidad:

Alimentación

Asesoría y servicios legales

Educación, recreación y cultura

Predial y agua

Salud

Transporte

Vestido y hogar

Puedes consultar la lista completa de establecimientos en este enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test

Te recordamos que los requisitos para tramitar tu tarjeta de INAPAM son:

Acta de nacimiento legible. Identificación Oficial Vigente: Credencial del INE, Pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside. CURP actualizado. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial. Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Persona de Contacto de Emergencia

Requisitos: