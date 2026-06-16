Partidos del Mundial por Canal 5 En Vivo el 16 de Junio 2026: ¿Cuáles Pasan Gratis por TV?
Inicia la segunda semana mundialista con 28 encuentros de la Fase de Grupos, te adelantamos cuál de estos partidos pasa por TV Abierta este martes
Conoce qué partidos del Mundial 2026 pasarán por el Canal 5 de TV Abierta este 16 de Junio 2026. Foto: Reuters.
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PorRedacción N+
Inicia la segunda semana del Mundial 2026 y la euforia por el futbol aumenta a medida que avanza la Fase de Grupos. Para que no te pierdas ninguno de los juegos de este martes 16 de junio de 2026, en N+ te adelantamos qué partidos de la Copa del Mundo pasarán gratis por Canal 5.
La duda sobre qué encuentros se transmiten por TV Abierta surge debido a que la gran mayoría sólo se podrán seguir en vivo a través de ViX Premium. Para que no te pierdas ninguno, en una nota previa te compartimos el costo del paquete Pase Mundial y sus beneficios.
¿Cuántos y qué partidos del Mundial 2026 pasan gratis por Canal 5 este 16 de junio?
En total, el martes 16 de junio de 2026 se realizarán cuatro partidos entre ocho selecciones, pero, ojo, porque sólo uno de estos se transmitirá gratis por TV Abierta.
Se trata del encuentro entre Argentina vs Argelia, ambas del Grupo J, que iniciará en punto de las 19:00 horas y podrá ser sintonizado en el Canal 5.
Mientras que los tres partidos restantes calendarizados para este martes 16 de junio de 2026 sólo podrán seguirse a través de ViX Premium.
Tal es el caso del juego Francia vs Senegal, que está programado a las 13:00 horas. Mientras que Irak vs Noruega tendrá lugar a las 16:00 horas. Y Austria vs Noruega que se podrá seguir a partir de las 22:00 horas.
Con esta iniciativa sigue el ejemplo de la Ciudad de México (CDMX), que por decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) suspendió clases y promovió el Home Office entre los trabajadores para pasado 11 de junio de 2026, día de la inauguración del Mundial.