Partidos del Mundial por Canal 5 En Vivo el 16 de Junio 2026: ¿Cuáles Pasan Gratis por TV?

Inicia la segunda semana mundialista con 28 encuentros de la Fase de Grupos, te adelantamos cuál de estos partidos pasa por TV Abierta este martes

Partido proyectado en Pantalla. ¿Qué Partidos Pasan en TV Abierta este 16 de Junio de 2026? Te decimos.Conoce qué partidos del Mundial 2026 pasarán por el Canal 5 de TV Abierta este 16 de Junio 2026. Foto: Reuters.

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