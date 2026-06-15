Suspenderán Clases el 18 de Junio por el Partido de México vs Corea; Esto Dijo el Gobernador

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó la suspensión de clases por el partido de México contra Corea este próximo 18 de junio

Suspenderán clases en Jalisco por partido de México contra Corea.Foto: N+

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¡Clases suspendidas en Jalisco el 18 de junio! El gobernador Pablo Lemus quiere que todos disfruten del México vs Corea. ¿Qué opinas de esta decisión?

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