Suspenderán Clases el 18 de Junio por el Partido de México vs Corea; Esto Dijo el Gobernador

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que el próximo jueves 18 de junio se suspenderán las clases en todo el estado, con el objetivo de que las familias puedan disfrutar de la actividad relacionada con la Copa del Mundo.

¿Qué dijo el gobernador sobre la suspensión de clases?

A través de un video difundido en redes sociales, el mandatario estatal informó que tomó la decisión de suspender las actividades escolares durante esa jornada para permitir que estudiantes, madres, padres de familia y docentes puedan participar y seguir uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.

“He decretado asueto de clases este jueves 18 de junio en todo Jalisco para que las familias disfruten de esta fiesta mundialista”, señaló Lemus Navarro en su publicación, acompañada de un video en el que explica la medida desde instalaciones del Gobierno del Estado.

Aunque el anuncio está enfocado en los planteles educativos, se espera que las autoridades correspondientes emitan mayores detalles sobre la aplicación de la medida en escuelas públicas y privadas, así como posibles recomendaciones para las instituciones educativas.

La decisión ha generado diversas reacciones entre ciudadanos y usuarios de redes sociales, quienes han expresado opiniones a favor y en contra de la suspensión de actividades académicas. Mientras algunos consideran que se trata de una oportunidad para la convivencia familiar y el disfrute del evento deportivo, otros han cuestionado el impacto que podría tener en el calendario escolar.

Hasta el momento, el Gobierno de Jalisco no ha informado sobre modificaciones adicionales al ciclo escolar.