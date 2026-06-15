¿En Qué Estados No Hay Clases el Jueves 18 de Junio 2026 por Partido México vs Corea?

La Selección Mexicana se prepara para su segundo partido en la fase de grupos del Mundial 2026, mientras en algunos estados ya han anunciado la suspensión de clases

¿En Qué Estados No Hay Clases por Partido México vs Corea?Aulas en el estado de Jalisco. Foto: Secretaría de Educación Jalisco

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, hizo oficial que debido al partido que México disputará en el Estadio Guadalajara como parte de la fase de grupos de la Copa del Mundo, se suspenderían las clases

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