¿En Qué Estados No Hay Clases el Jueves 18 de Junio 2026 por Partido México vs Corea?

El próximo juego del Tri en el Mundial 2026 sucederá en unos cuantos días, y ya hay estados que han anunciado que no habrá clases para disfrutar el jueves 18 de junio el México vs Corea del Sur. En N+ te decimos dónde se suspenderán las actividades escolares.

Por ahora, Jalisco es el estado que confirmó de manera oficial la suspensión de actividades escolares el jueves 18 de junio.

¿Qué dijo el gobernador de Jalisco sobre suspender clases?

La decisión fue anunciada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, debido al partido que México disputará en el Estadio Guadalajara como parte de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Selección Mexicana se prepara para su segundo partido

La Selección Mexicana se prepara para su segundo partido en la fase de grupos del Mundial 2026. Te compartimos a qué hora será el juego contra Corea del Sur.

Después de comenzar su participación con una victoria, el equipo nacional enfrentará a Corea del Sur en un partido que podría ser determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en el Grupo A.

El encuentro reunirá a dos selecciones que sumaron tres puntos en su debut y que buscarán acercarse a los octavos de final.

¿Quiénes no tendrán clases por ver el México vs Corea del Sur?

El gobernador de Jalisco dio a conocer que el día sin clases aplicará para estudiantes de distintos niveles educativos, con el objetivo de que niñas, niños, jóvenes y docentes puedan formar parte del ambiente mundialista que se vivirá en dicho estado.

Por ahora, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no se ha posicionado sobre una suspensión nacional de clases para el jueves 18 de junio, ya que el resto de los estados mantiene el calendario escolar habitual.

HVI