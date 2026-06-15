¿A Qué Hora Juega México vs Corea del Sur? Este Día Será el Segundo Partido de la Selección

La Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Sur en un duelo del Grupo A; el partido podría definir el rumbo hacia la siguiente ronda

Selección MexicanaLa Selección Mexicana en el Estadio sede Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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