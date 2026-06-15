¿A Qué Hora Juega México vs Corea del Sur? Este Día Será el Segundo Partido de la Selección

La Selección Mexicana ya se prepara para su segundo partido en la fase de grupos del Mundial. En N+ te compartimos a qué hora será el juego contra Corea del Sur.

Después de comenzar su participación con una victoria, el equipo nacional enfrentará a Corea del Sur en un partido que podría ser determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en el Grupo A.

El encuentro reunirá a dos selecciones que sumaron tres puntos en su debut y que buscarán acercarse a los octavos de final.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Celebró la Comunidad Surcoreana en México el Debut de su Selección en el Mundial 2026

Horario del partido México vs Corea del Sur

El duelo entre México y la República de Corea está programado para el próximo jueves 18 de junio de 2026.

La cita corresponde a la Jornada 2 del Grupo A y se disputará en territorio mexicano, donde el combinado nacional intentará aprovechar su condición de local. Esto es lo que debes saber:

Hora: 19:00 horas (tiempo del Centro de México).

Será en el Estadio Guadalajara, en la ciudad de Zapopan.

México llega a la segunda jornada después de imponerse 2-0 a Sudáfrica en su presentación mundialista, resultado que le permitió colocarse entre los líderes del sector.

Por su parte, Corea del Sur también comenzó con una victoria tras derrotar 2-1 a República Checa, por lo que ambos equipos afrontarán este compromiso con la posibilidad de tomar ventaja en la clasificación.

Un triunfo para cualquiera de las dos selecciones podría dejarla cerca de asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo.

En los Mundiales de 1998 y 2018, el conjunto mexicano logró imponerse al representativo asiático. Además, ambas escuadras se enfrentaron recientemente en un partido amistoso disputado en 2025, que concluyó con empate.

La segunda fecha del Grupo A podría comenzar a definir el rumbo de la clasificación. Con ambos equipos sumando tres puntos tras la primera jornada, el resultado del encuentro en Guadalajara tendrá impacto directo en la pelea por los primeros lugares.

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