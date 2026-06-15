México vs Corea: ¿Quién Será el Árbitro para el Segundo Partido del Mundial 2026?

Se confirmó hoy, 15 de junio de 2026, la designación arbitral para el encuentro entre la Selección Mexicana y Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos, en N+ te compartimos quién será el árbitro del partido.

El partido se disputará el próximo 18 de junio de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio sede de Guadalajara, un duelo que podría ser determinante en la lucha por el liderato del Grupo A, luego de que ambas selecciones iniciaran el torneo con una victoria.

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Árbitro de México vs Corea del Sur

El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera, quien hará su debut oficial en una Copa del Mundo como árbitro principal.

La terna arbitral anunciada por la FIFA quedó integrada de la siguiente manera:

Árbitro principal: Gustavo Tejera (Uruguay).

Asistente 1: Carlos Barreiro.

Asistente 2: Nicolás Taran.

Cuarto árbitro: Andrés Rojas.

Quinto árbitro: Alexander Guzmán.

Tejera, de 38 años, cuenta con experiencia en torneos de clubes de la Conmebol. A lo largo de su trayectoria ha dirigido encuentros de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, incluyendo compromisos de fases decisivas del certamen continental.

La Selección Mexicana afrontará su segundo compromiso mundialista con la intención de sumar una nueva victoria que la acerque a la clasificación a la siguiente ronda.

El encuentro ante Corea del Sur representa una prueba importante para el conjunto nacional, ya que ambos equipos llegan con tres puntos tras imponerse en sus respectivos debuts.

Por su parte, Corea del Sur inició su participación en el Mundial 2026 con un triunfo de 2-1 sobre República Checa el pasado 11 de junio.

El conjunto asiático logró remontar el marcador en el Estadio sede de Guadalajara para quedarse con sus primeras tres unidades del torneo, resultado que lo colocó entre los protagonistas del Grupo A desde la primera fecha.

FBPT