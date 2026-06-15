México vs Corea: ¿Quién Será el Árbitro para el Segundo Partido del Mundial 2026?

El partido en Guadalajara podría definir el liderato del Grupo A; te decimos quién será el árbitro

Selección MexicanaLa Selección Mexicana en su entrenamiento previo al partido contra Corea del Sur. Foto: Cuartoscuro

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