¿Dónde Queda Cabo Verde, el Pequeño País que le Empató a España en el Mundial 2026?

Cabo Verde no ha ganado, pero ya ha hecho historia en el Mundial 2026: ha conseguido un empate con España que sabe a victoria. ¿Pero dónde queda este pequeño país?

Es la primera ocasión en que Cabo Verde clasifica a un mundial.

Vozinha, portero de 40 años que juega en la segunda división portuguesa, se ha convertido en el héroe del partido tras haber rechazado todos los ataques del campeón de Europa.

Cabo Verde y España: un empate que sabe a victoria

A veces el marcador no refleja cabalmente lo que pasó en la cancha. Cualquiera que lea que un partido terminó en ceros podría pensar que se trató de noventa minutos de bostezos.

Nada más lejos de la realidad en el caso de Cabo Verde contra España: en el que ya es uno de los partidos más memorables del Mundial 2026, la pequeña selección, que nunca había participado en una copa mundial, resistió con tesón cada ataque de los campeones actuales de Europa.

De un lado estaba España, potencia indiscutible con futbolistas de primer nivel y con el respaldo de una de las ligas más poderosas y competitivas del mundo. Del otro lado estaba Cabo Verde, un pequeño país que nunca había clasificado a un mundial.

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El héroe indiscutible de este partido fue Vozinha. El guardameta de 40 años, que juega en la segunda división portuguesa con el Chaves, atajó cada uno de los ataques de España. Al final del encuentro, cuando se había sellado el empate, soltó en llanto en medio de la cancha de Atlanta.

Al respecto, Bubista, director técnico de Cabo Verde, declaró:

“Es un jugador con mucha experiencia y ha luchado durante todos estos años para estar aquí, en este escenario mundial. También fue un llanto de resiliencia”.

¿Cuál es la población de Cabo Verde?

Cabo Verde es un archipiélago ubicado en el Atlántico, al oeste de África, frente a las costas de Senegal y Gambia. Su población total es de 480 mil personas. Esto equivale a toda la población de la ciudad de Murcia, la séptima más poblada de España.

Muchos recordarán a Cabo Verde por haber sido la isla que impidió el desembarco del HV Hondius, el crucero de lujo donde ocurrió un mortal brote de hantavirus.

Esta embarcación, curiosamente, tuvo que continuar su viaje hacia España. Mil 600 kilómetros al norte de Cabo Verde se ubican las islas Canarias, donde fondeó el navío.

Cabo Verde fue una colonia portuguesa. El archipiélago estuvo deshabitado hasta la colonización por parte de Portugal y floreció económicamente gracias a una práctica que hoy consideramos inadmisible: el esclavismo. Hoy en día, Cabo Verde es uno de los países más desarrollados y democráticos de África.

Su capital, Praia, ubicada en la isla de Santiago, tiene 160 mil habitantes. Eso sí: quien visite este puerto notará que las lluvias no son tan frecuentes como se desearía. En esta capital apenas llueve 22 días al año, lo que refleja las severas sequías que constantemente enfrenta este país insular.

Cabe señalar que Cabo Verde tiene una diáspora amplia en Europa y América, con una población mayor a la de sus islas. En México viven 5 mil personas de este país; y acaso hoy estén muy orgullosas de su selección nacional.