¿Dónde Queda Cabo Verde, el Pequeño País que le Empató a España en el Mundial 2026?

Cabo Verde no necesitó ganar para hacer historia: resistió contra una de las grandes potencias del futbol, España, y le sacó un empate que sabe a victoria, ¿pero dónde queda este país?

Cabo Verde, el pequeño país que empató a EspañaCabo Verde, el pequeño país que empató a España. Foto: AFP

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Vozinha, el portero de 40 años, se convierte en héroe al detener a España. Cabo Verde logra un empate histórico en su primer Mundial.

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