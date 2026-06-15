Resultado Bélgica vs Egipto Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido del Mundial 2026?

Este lunes 15 de junio empezaron las acciones en el Grupo G del Mundial 2026 con el partido Bélgica vs Egipto. El duelo se llevó a cabo en el Estadio Seattle de Estados Unidos. A continuación los detalles.

Nuevamente el equipo de Bélgica es señalado como el Caballo Negro de la Copa del Mundo, debido a que puede dar la sorpresa gracias a la combinación de jugadores de experiencia con jóvenes perlas.

Bélgica llegó respaldado por veteranos de la talla de Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, que apoyan a estrellas emergentes como Jeremy Doku o Charles De Ketelaere.

Mientras que Egipto basa su poderío ofensivo en cracks como Mohamed Salah y Omar Marmoush. Pero más allá de las individualidades, tiene un equipo muy equilibrado, técnico y ordenado.

El partido empezó muy parejo, de ida y vuelta, con llegadas en ambas porterías. Se notaba en ambas escuadras la ambición por llevarse los tres punto.

Egipto se puso adelante 1-0 a los 22 minutos, cuando Emam Ashour mandó la pelota al fondo de la meta que defendía el guardameta Thibaut Courtois. El mediocampista le pegó a la bola desde fuera del área, con suficiente potencia y colocación.

Los belgas se lanzaron en busca de la igualada, pero no estuvieron finos en el área enemiga y tuvieron que irse a la pausa del medio tiempo sin anotar.

Bélgica vs Egipto en Vivo Hoy: Resumen, goles y resulatado del partido del Grupo G

Para la segunda parte siguieron las emociones, en un partido que resultó entretenido. Egipto incluso pudo agrandar la ventaja pero falló a la hora de definir.

Fue hasta el minuto 66, ya con el ingreso del delantero Romelu Lukaku, que los belgas lograron igualar el marcador: En una barrida apretada, entre Lukaku y el zaguero Mohamed Hany, fue este último el que empujó el balón a su propia portería.

Con el 1-1 en la pizarra, ambas escuadras siguieron atacando. Hubo más aproximaciones, pero ya no se movió el marcador y ambas escuadras tuvieron que conformarse con la repartición de puntos en el Grupo G del Mundial 2026.

Con información de N+

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