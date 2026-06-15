Resultado Bélgica vs Egipto Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido del Mundial 2026?

La Selección de Bélgica se enfrentó a Egipto, en duelo del Grupo G en la Copa del Mundo de futbol. Estos son los detalles

Bélgica y Egipto se enfrentaron en el Estadio Seattle, en Estados UnidosBélgica y Egipto se enfrentaron en el Estadio Seattle, en Estados Unidos. Foto: Reuters

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¡Inicia el Mundial 2026! Bélgica y Egipto se enfrentaron en un emocionante duelo del Grupo G. Descubre cómo el 'Caballo Negro' y el equipo de Salah buscaron sorprender.

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