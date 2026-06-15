¡Van Francia y Argentina! Qué Partidos del Mundial Hay el 16 de Junio 2026: Horarios y Países

Continúan las acciones del Mundial 2026 y toca turno de que aparezcan en escena dos de los favoritos: Francia y Argentina, y para que sepas quiénes juegan, acá te decimos cuáles son los partidos de hoy 16 de junio con los horarios, países y sedes de los juegos.

Sigue disputándose la jornada inaugural del torneo de selecciones en México, Estados Unidos y Canadá, en la que ya se han presentado sorpresas como el empate entre España y Cabo Verde, el partidazo entre Países Bajos y Japón, así como la victoria de la Selección Mexicana.

Por ello, para que no te pierdas ningún enfrentamiento, es importante que sepas qué partidos se juegan hoy martes 16 de junio en el Mundial 2026, de acuerdo con el calendario del torneo de la FIFA.

¿Qué grupos del Mundial juegan hoy 16 de junio?

Este martes saldrán a escena dos grupos más del Mundial 2026, por lo que se podrá ver jugar a selecciones como Francia, Noruega y Argentina. Estos son los países que juegan este 16 de junio 2026:

Grupo I.

Francia.

Noruega.

Senegal.

Irak.

Grupo J.

Argentina.

Austria.

Argelia.

Jordania.

¿Quién juega hoy en el Mundial 2026?

Este martes 16 de junio se vivirán cuatro partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Estos son horarios y sedes de los juegos que se disputarán correspondientes a la primera jornada del torneo mundialista:

Francia vs Senegal.

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio en Nueva York.

Irak vs Noruega.

Horario: 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Boston.

Argentina vs Argelia.

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Kansas City.

Austria vs Jordania.

Horario: 22:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio de la Bahía de San Francisco.

¿Qué partidos pasarán en TV abierta en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido Argentina vs Argelia totalmente gratis en TV abierta hoy 16 de junio 2026, ya que la transmisión del juego pasará en el Canal 5 en vivo o si lo prefieren podrán verlo en TUDN.

Los cuatro partidos de hoy del Mundial, se podrán ver online y en vivo con el Pase Mundial de ViX, app que se puede descargar en celulares, laptops y tablets, por lo que los juegos se pueden disfrutar en cualquier lugar que tenga conexión a internet. Si aún no lo contratas, aquí lo puedes obtener.

También puedes ver todos los partidos del Mundial 2026 en el Fan Festival del Zócalo CDMX, en el Parque Fundidora de Monterrey y en la Plaza Liberación de Guadalajara.

PPP