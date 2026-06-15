¡Van Francia y Argentina! Qué Partidos del Mundial Hay el 16 de Junio 2026: Horarios y Países

Consulta qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026 para que sepas qué selecciones debutarán en el torneo

Checa Qué Partidos Se Juegan en el Mundial Hoy 16 de Junio 2026Messi y Argentina harán su debut en el Mundial 2026. Foto: AP

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