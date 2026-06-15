Merlín, de México para el Mundo: El Pato Viral y Mundialista Ya Es Estrella Internacional

Merlín es el pato que se hizo viral en redes sociales luego de su peculiar participación en los festejos por el triunfo de México vs Sudáfrica, en la inauguración del Mundial 2026; hoy, 15 de junio de 2026, Carla y Cristian hablaron en exclusiva para N+ sobre su mascota.

Merlín, siempre guapo

En entrevista con Danielle Dithurbide, desde Campo Marte 26, Carla detalló que Merlín tiene 2 años con ella y su hijo Cristian y explicó que prefirieron tener un ave de mascota, por una cuestión de alergia hacia los gatos y perros.

Merlín “siempre porta una playera, una camisa y trato de tenerlo muy guapo”, declaró Carla, quien detalló cómo fue que llegaron con su pato a la celebración mundialista, al Ángel de la Independencia, el pasado jueves, 11 de junio de 2026.

Carla narró que su hijo le pidió que se fueran a trabajar de Bellas Artes al Ángel de la Independencia, luego del partido México vs Sudáfrica: “Fuimos y jamás pensamos que nos fueran a tomar videos”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Pato 'Merlín', la Estrella Más Viral del Mundial 2026: Entrevista N+

Carla y Cristian se dedican a vender aguas y refrescos en calles de Ciudad de México (CDMX) y Merlín los acompaña todos los días.

Desde entonces, Merlín se convirtió en una estrella mundialista de talla internacional y ahora, medios de comunicación de varios países han entrevistado a Carla y a Cristian, entre ellos de Estados Unidos y Brasil.

La madre de Cristian dijo que están “muy agradecidos con la gente”, por las muestras de cariño que han recibido desde que Merlín se hizo viral.

Merlín asistió a la entrevista de hoy portando con orgullo su playera de la Selección Nacional, en la segunda semana del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Foto: N+

¿Qué come Merlín?

En entrevista para N+ FORO, Carla mencionó que Merlín come comida especial, charales, proteínas, frutas, verduras y, una vez a la semana, un taco de carnitas.

Cristián platicó que Merlín duerme con él y le da besos. “Está muy acostumbrado a Cristian, a su forma, a su personalidad”, agregó Carla, quien dijo que al pato “no le gusta que le agarren el rabo” y que “le gusta hacer muchos cariñitos”.

Aquí puedes ver la entrevista completa con Carla y Cristian en Despierta con Danielle Dithurbide