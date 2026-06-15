Merlín, de México para el Mundo: El Pato Viral y Mundialista Ya Es Estrella Internacional

Entérate de los detalles de la vida de Merlín, el pato mundialista que se hizo viral a nivel internacional

Pato Merlín, entrevista N+Foto: N+

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Descubre cómo Merlín, el pato mundialista de México, se convirtió en una estrella internacional tras el triunfo contra Sudáfrica. Carla y Cristian comparten su historia desde CDMX.

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