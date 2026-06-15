Apoyos Bienestar: El Aviso del Que Debes Estar Pendiente para Asegurar 6400 del 15-21 de Junio

Los Apoyos Bienestar han informado este lunes que del 15 al 21 de junio 2026 enviarán un aviso importante a algunos de sus beneficiarios, pero ¿por qué es relevante? Se trata de un mensaje al que deberán estar pendientes las personas inscritas en los apoyos, pues con el proceso que en este se anuncia, se asegurará el pago de 6,400 pesos.

En N+ previamente te informamos que esta semana será muy relevante en lo que a los programas sociales se refiere, ya que a partir de este lunes 15 de junio 2026 comienza la distribución del depósito de la Beca Benito Juárez, pero también se ha retomado el registro para el apoyo de 30 a 64 años.

Es por ello que en esta ocasión te confirmaremos dónde llegará el aviso, quiénes deben estar pendientes y qué documentos deben tener a la mano para no perder su depósito de 6,400 pesos (o 3,100 pesos, según sea el caso).

¿Dónde llegará el aviso de los Apoyos Bienestar en junio 2026?

La Coordinación de los Programas del Bienestar dio a conocer este lunes 15 de junio que, a partir de hoy y hasta el domingo 21 de junio, se llevará a cabo un proceso de entrega de Tarjetas del Banco Bienestar, en la que se depositarán los próximos pagos bimestrales:

Pensión Bienestar para Adultos Mayores: 6,400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: 3,100 pesos.

De acuerdo con la oficina de la Secretaría de Bienestar, este aviso llegará vía SMS (mensaje de texto) al número telefónico que proporcionaste al momento de realizar tu registro.

A través de esta notificación se informará el día, hora y lugar al que deberán acudir para recoger su tarjeta.

En caso de que ya no tengas acceso a esta línea, es importante que actualices el dato a través de la Línea del Bienestar, cuyo número es 800 63 94 264.

Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 am a 9:00 pm; sábado, domingo o días festivos, de 9:00 am a 7:00 pm.

Número de Línea del Bienestar: 800-63-94-264

Es importante que tengas a la mano este número, pues por medio de este también podrás actualizar tu cambio de domicilio, un proceso muy importante, pues en caso de no notificar el movimiento, puedes perder tu pensión.

¿A quiénes les llegará el aviso de Bienestar?

Este mensaje SMS lo recibirán las y los nuevos derechohabientes de la Pensión de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar que se registraron en abril 2026. En este, te recordamos, se notificará la información para la entrega de su tarjeta del Banco del Bienestar del 15 al 21 de junio.

"La tarjeta del Banco del Bienestar es el medio por el cual se entregan de manera directa y sin intermediarios los apoyos económicos de estos Programas para el Bienestar", recuerda la Coordinación.

Una vez que tengan su cita confirmada, los nuevos beneficiarios de la Pensión Bienestar y de la Pensión Mujeres Bienestar deben cumplir con estos requisitos para recoger su tarjeta y poder comenzar a cobrar el apoyo económico bimestral: