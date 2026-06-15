Apoyos Bienestar: El Aviso del Que Debes Estar Pendiente para Asegurar 6400 del 15-21 de Junio

Bienestar ha confirmado que en los próximos días enviará un importante aviso para que asegures tu pago de 6400 pesos. ¿Por dónde lo enviarán? ¿Quiénes lo recibirán?

Bienestar da avido que debes estar pendiente para asegurar pago de 6400 pesos.Bienestar ha dado a conocer ue en los próximos días llegará un aviso importante. Foto: Facebook Banco del Bienestar

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