Registro Pensión Bienestar 60 a 64 Años Abre en Junio: Requisitos y Fechas para Hombres-Mujeres
Checa todos los documentos que necesitas para hacer el registro al apoyo Bienestar de 60 a 64 años que abre durante varios días de junio 2026
La Pensión Bienestar de 60 a 64 años da un pago de 3,100 pesos. Foto: Secretaría del Bienestar
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PorRedacción N+
Si buscas obtener la tarjeta que da un pago de 3,100 pesos, es momento de checar los requisitos y fechas de registro a la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, así sabrás todos los documentos que necesitas para asegurar el apoyo en el mes de junio 2026.
Fechas de registro Pensión hombres y mujeres Bienestar de 60 a 64 años en junio 2026
La nueva titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez indicó que el nuevo periodo de inscripciones se va a realizar del 22 al 28 de junio 2026. Eso quiere decir que durante siete días los hombres y mujeres van a poder registrarse a los siguientes apoyos:
Pensión Bienestar adultos mayores: Aplica para hombres y mujeres de 65 años de edad en adelante.
Pensión Mujeres Bienestar: Aplica para personas del sexo femenino de 60 a 64 años.
Requisitos para solicitar el apoyo hombres y mujeres Bienestar en junio 2026
Todas las personas que deseen inscribirse a algunas de las dos pensiones disponibles para este mes deben cumplir con las condiciones de edad mostradas previamente y contar con varios documentos, en original y copia, para poder hacer el trámite en México.
Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).
CURP Impresión reciente.
Acta de nacimiento (Legible).
Comprobante de domicilio. No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).
Teléfono de contacto. Celular y fijo de casa.
El registro para la Pensión mujeres Bienestar de 60 a 64 años y el apoyo para adultos mayores de 65 y más se debe hacer de forma presencial en los módulos del Bienestar y para ubicar el más cercano a su domicilio, los interesados deben ingresar a este link: https://www.gob.mx/bienestar. El horario de atención es de 10 de la mañana y hasta las 16:00 horas de la tarde.