Registro Pensión Bienestar 60 a 64 Años Abre en Junio: Requisitos y Fechas para Hombres-Mujeres

Si buscas obtener la tarjeta que da un pago de 3,100 pesos, es momento de checar los requisitos y fechas de registro a la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, así sabrás todos los documentos que necesitas para asegurar el apoyo en el mes de junio 2026.

Desde que la Secretaría de Bienestar dio a conocer los detalles de la nueva inscripción, en una nota ya te dijimos cómo obtener el apoyo Bienestar de 3,100 pesos y las fechas en que hombres y mujeres van a poder solicitar la pensión adultos mayores de 65 y más, que da un pago bimestral de 6,400 pesos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tarjetas de Bienestar: Calendario de Entrega en Junio 2026

Fechas de registro Pensión hombres y mujeres Bienestar de 60 a 64 años en junio 2026

La nueva titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez indicó que el nuevo periodo de inscripciones se va a realizar del 22 al 28 de junio 2026. Eso quiere decir que durante siete días los hombres y mujeres van a poder registrarse a los siguientes apoyos:

Pensión Bienestar adultos mayores: Aplica para hombres y mujeres de 65 años de edad en adelante.

Pensión Mujeres Bienestar: Aplica para personas del sexo femenino de 60 a 64 años.

Requisitos para solicitar el apoyo hombres y mujeres Bienestar en junio 2026

Todas las personas que deseen inscribirse a algunas de las dos pensiones disponibles para este mes deben cumplir con las condiciones de edad mostradas previamente y contar con varios documentos, en original y copia, para poder hacer el trámite en México.

Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad). CURP Impresión reciente. Acta de nacimiento (Legible). Comprobante de domicilio. No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial). Teléfono de contacto. Celular y fijo de casa.

El registro para la Pensión mujeres Bienestar de 60 a 64 años y el apoyo para adultos mayores de 65 y más se debe hacer de forma presencial en los módulos del Bienestar y para ubicar el más cercano a su domicilio, los interesados deben ingresar a este link: https://www.gob.mx/bienestar. El horario de atención es de 10 de la mañana y hasta las 16:00 horas de la tarde.

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