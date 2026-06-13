Registro Pensión Bienestar 60 a 64 Años Abre en Junio: Requisitos y Fechas para Hombres-Mujeres

Checa todos los documentos que necesitas para hacer el registro al apoyo Bienestar de 60 a 64 años que abre durante varios días de junio 2026

Requisitos y fechas de registro al apoyo hombres y mujeres Bienestar de 60 a 64 años en junio 2026La Pensión Bienestar de 60 a 64 años da un pago de 3,100 pesos. Foto: Secretaría del Bienestar

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