Vuelve Registro Bienestar 30 a 64 Años: Módulos y Apellidos que se Inscriben del 15-20 de Junio

Arranca una nueva semana de registro al apoyo de la Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años y debido a la alta demanda que tiene, acá te decimos qué apellidos se inscriben del 15 al 20 de junio 2026 en los Módulos del Bienestar, que están instalados en 24 estados de México. Además, te recordamos muchas otras personas también pueden hacer el trámite.

Esta nueva etapa de inscripciones no solo aplica para personas de 30 a 64 años, también para adultos mayores de 65 y más y hombres o mujeres de 0 a 64 años, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos, cómo hacer el registro y los documentos que solicitan para hacer el trámite en módulos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tarjetas de Bienestar: Calendario de Entrega en Junio 2026

¿En qué consiste el registro al apoyo hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años?

Enfocándonos específicamente en los hombres y mujeres de 30 a 64 años, solo pueden registrarse los que ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad. El apoyo que pueden solicitar es el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud durante todo junio 2026, esto de acuerdo con lo anunciado por Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Para que haya una inscripción ordenada al apoyo que da la Pensión Bienestar 30 a 64 años, hay dos calendarios de registro disponibles, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes:

Primera y tercera semana de cada mes:

Letras A, B : Lunes.

Letra C : Martes.

Letras D, E, F : Miércoles.

Letra G : Jueves.

Letras H, I, J, K, L : Viernes.

Rezagados: Sábado.

Segunda y cuarta semana de cada mes:

Letra M : Lunes.

Letras N, Ñ, O, P, Q : Martes.

Letra R : Miércoles.

Letras S, T, U : Jueves.

Letras V, W, X, Y, Z : Viernes.

Rezagados: Sábado.

¿Qué apellidos hacen registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años del 15 al 20 de junio 2026?

Las personas que deseen hacer su registro a la credencialización del Servicio Universal de Salud, los apellidos que van a poder ir a su Módulo de Bienestar más cercano durante la tercera semana de junio son variados, pero los más comunes por letra son estos:

Lunes 15 de junio 2026

Aguilar.

Álvarez.

Alvarado.

Ávila.

Acosta.

Antonio.

Ayala.

Aguirre.

Aguilera.

Arellano.

Armenta.

Arredondo.

Alonso.

Alarcón.

Alcántara.

Bautista.

Barrera.

Beltrán.



Martes 16 de junio 2026

Cruz.

Castillo.

Chávez.

Castro.

Contreras.

Cortes.

Cervantes.

Carrillo.

Campos.

Camacho.

Cabrera.

Cardenas.

Calderón.

Corona.

Cano.

Cuevas.

Carmona.

Cisneros.



Miércoles 17 de junio 2026

Díaz.

Domínguez.

Delgado.

Delgadillo.

De la rosa.

De la torre.

Dorantes.

Del río.

Estrada.

Espinoza.

Espinosa.

Esquivel.

Escalante.

Escobedo.

Elizalde.

Echeverría.

Florea.

Fonseca.



Jueves 18 de junio 2026

García.

González.

Gómez.

Gutiérrez.

Guzmán.

Guerrero.

Gallegos.

Galván.

Garza.

Galindo.

Guevara.

Gallardo.

Guerra.

Guillén.

Granados.

Viernes 19 de junio 2026

Hernández.

Herrera.

Huerta.

Hurtado.

Hidalgo.

Hermosillo.

Hinojosa.

Hoyos.

Ibarra.

Islas.

Izquierdo.

Iglesias.

Iturbe.

Iturbide.

Iniestra.

Inclán.

Jiménez.

Juárez.



Sábado 20 de junio 2026: Se inscriben los rezagados, es decir todos los apellidos mostrados previamente.

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¿Dónde hay módulos de registro a la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años?

Todos los adultos mayores de 65 años y más y las personas con discapacidad de 0 a 64 años deben tener en cuenta que el registro se realiza solamente en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar:

Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Toluca, Estado de México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa.

Si no conoces la dirección del Módulo Bienestar que queda más cerca de tu domicilio, en este link puedes checar la ubicación: www.gob.mx/bienestar. El horario de atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde en junio 2026, durante todo ese tiempo puede hacer tu registro al apoyo Bienestar mujeres y hombres de 30 a 64 años en la tercera semana de junio 2026.

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