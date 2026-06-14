Vuelve Registro Bienestar 30 a 64 Años: Módulos y Apellidos que se Inscriben del 15-20 de Junio

Inicia una nueva semana de registro al apoyo Bienestar de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en la tercera semana de junio 2026 en módulos

Vuelve registro Pensión hombres y mujeres Bienestar 30 a 64 años módulos y apellidos que se inscriben del 15 al 20 de junio 2026El registro al apoyo Bienestar de 30 a 64 años sigue en la tercera semanada de junio 2026. Foto: Secretaría de Bienestar

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+