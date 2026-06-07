Abren Registro para Tarjeta Bienestar en Junio 2026: ¿Pueden Solicitar el Apoyo Madres Solteras?

Checa si hay registro al apoyo para madres solteras trabajadoras, ahora que la Pensión Bienestar abre inscripciones en módulos en junio 2026

Abren registro a la tarjeta Pensión Bienestar en junio 2026 hay inscripción al apoyo para madres solterasUn nuevo registro para obtener la tarjeta Bienestar llega en junio 2026. Foto: Omar García Palomares

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