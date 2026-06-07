Abren Registro para Tarjeta Bienestar en Junio 2026: ¿Pueden Solicitar el Apoyo Madres Solteras?

Las autoridades ya dieron a conocer la apertura de un nuevo registro para obtener la tarjeta de la Pensión Bienestar, por eso acá te decimos si hay inscripción al apoyo para madres solteras trabajadoras en junio 2026 y quiénes van a poder hacer el trámite en módulos de todo México.

Hace unos días se anunció el nuevo registro de la Pensión Bienestar y en una nota ya te dijimos si habrá inscripción para mujeres de 60 a 64 años de edad. De igual forma, te contamos todos los detalles del programa para personas de 18 a 64 años que tiene trámite abierto durante todo el mes de junio 2026.

¿Hay registro al apoyo Bienestar para madres solteras en junio 2026?

El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras aún no anuncia fechas de registro para este año, por lo que en junio no habrá inscripciones en los Módulos del Bienestar que van a estar abiertos.

Aún así, se espera que en el año haya al menos una etapa de registro para solicitar el apoyo para madres solteras en el 2026, por eso en una nota ya te dejamos la lista de requisitos para aplicar a la ayuda económica de 1,650 o de 3,720 pesos en México.

¿Quiénes pueden solicitar la tarjeta de la Pensión Bienestar en junio 2026?

Aunque como tal el apoyo para madres trabajadoras sigue sin novedades de nueva inscripción, las mamás solteras que se van a poder inscribir en junio son aquellas que cumplan con las siguientes condiciones y documentos:

Tener de 65 años de edad y más: podrán aplicar a la Pensión Bienestar adultos mayores que da un pago de 6,400 pesos.

Mujeres de 60 a 64 años: Van a poder registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar que da 3,100 pesos.

Identificación oficial vigente . (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio . No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

El registro de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años se va a realizar del 22 al 28 de junio 2026. Para ubicar la sede de inscripción más cercana a tu domicilio, debes ingresar a la página oficial de la Secretaría en el siguiente enlace www.gob.mx/bienestar y dar clic en la imagen que dice "Ubica tu Módulo". Ahí elegirán su estado y municipio.

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