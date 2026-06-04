¿Hay Registro Abierto para el Apoyo a Madres Solteras que Entrega $1,650 en 2026? Requisitos

Conoce qué se sabe sobre las fechas de registro y requisitos de este Apoyo del Bienestar que otorga el Gobierno de México a madres trabajadoras

Mamá e Hijas. Cuándo Abre Registro al Apoyo de 1,650 pesos para Madres Solteras en Junio 2026.¿Eres madre soltera y aún no te registras al Apoyo Bienestar de 1,650 Pesos? Conoce qué se sabe de las fechas de registro. Foto: Facebook Secretaría del Bienestar.

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