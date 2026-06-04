¿Hay Registro Abierto para el Apoyo a Madres Solteras que Entrega $1,650 en 2026? Requisitos

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes, en México existe un programa destinado a núcleos familiares encabezados por mujeres trabajadoras que entrega un apoyo económico bimestral. Se trata del Apoyo Bienestar para Madres Solteras y en N+ te aclaramos si hay registro abierto en junio 2026.

Se trata del programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, cuyo principal objetivo es mejorar el estado de vulnerabilidad de estas familias al entregarles un apoyo bimestral por 1,650 pesos.

El programa cuenta con dos modalidades que cubren a familias de madres solteras con hijos de hasta 23 años de edad. Por lo que aquí te detallamos uno a uno los requisitos que debes reunir.

La duda surge luego de que este mes inició el registro al nuevo Apoyo Bienestar de 30 a 64 Años, por lo que en una nota previa te dimos a conocer los requisitos para solicitarlo, además de explicarte cómo ubicar el Módulo Bienestar que te corresponde.

¿Hay registro abierto para el apoyo a Madres Solteras que entrega 1,650 pesos?

Hasta este 3 de junio no se ha abierto registro al Apoyo Bienestar para Madres Trabajadoras, sin embargo debes mantenerte pendiente a los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México.

Dado que en los próximos días pueden anunciar las fechas de registro para el apoyo bienestar que entrega 1,650 pesos. En 2025 abrió un periodo de afiliación de nuevas beneficiarias durante el mes de agosto, por lo que se prevé que sea mediados del año cuando haya un nuevo periodo de inscripción.

En aquella ocasión se incorporó a beneficiarias de 12 estados de México cuyos hijos no superaran la edad límite de 4 años de edad.

¿Qué modalidades existen del Apoyo a Madres Solteras y cuánto pagan en 2026?

Tal como te adelantamos, existen dos modalidades de este programa del Bienestar con cobertura para personas de 0 a 6 años. Los montos que depositan en la Tarjeta Bienestar se distinguen según al que estés inscrita.

Niñas y niños de 0 a 4 años - reciben 1,650 pesos bimestrales por cada niña o niño registrado.

Niñas y niños de 0 a 6 años - reciben 3,720 pesos bimestrales por cada niña o niño registrado.

¿Cuáles son los requisitos del Registro al Apoyo para Madres Trabajadoras?

Que la madre o tutora esté trabajando, buscando empleo o estudiando y no cuente con el servicio de cuidado y atención infantil ya sea de Guarderías Públicas u otros medios.

Se otorga el apoyo a un máximo de 3 niños por hogar, salvo que se trate de nacimientos múltiples.

Documentos Mamá, Papá o Tutor

Carta bajo protesta de decir verdad en donde señale que busca trabajo o está estudiando. ( En el segundo caso debe mostrar una constancia de estudios).

Carta de no afiliación al IMSS o ISSSTE.

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor. (Original y copia).

CURP de la madre, padre o tutor (original y copia). En caso de ser menor de edad, presentar pasaporte, acta de nacimiento o carta de identidad emitida por el municipio.

Comprobante de domicilio actualizado. (Entregar copia y presentar original para el cotejo).

Documentos de los niños que serán beneficiarios

Acta de nacimiento de cada menos que solicita inscripción (original y copia).

CURP del menor (original y copia).

Documentos de niños con discapacidad que serán beneficiarios.

Acta de nacimiento de cada menor (original y copia).

CURP de cada menor (original y copia).

Cuando la discapacidad no sea visible para el personal de apoyo de la Secretaría del Bienestar, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud.

¿Cuál es la Edad Límite para Inscribir a los Niños al Apoyo para Madres Solteras?

La Secretaría del Bienestar ha detallado que existen dos edades límites para los menores que serán beneficiarios del programa. Seis años de edad para menores que presenten alguna discapacidad y cuatro años para niños y niñas que no tengan ninguna discapacidad.

Recuerda que este factor determina el monto del apoyo que recibirás de manera bimestral en la Tarjeta del Bienestar que te sea entregada para los depósitos del programa.