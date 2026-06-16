Suspenden Fan Fest Hoy en Monterrey por Lluvias e Inundaciones; Organizadores Emiten Comunicado

El Fan Fest en Monterrey fue suspendido este lunes 15 de junio de manera temporal. Los organizadores de este evento dieron a conocer este mensaje a través de un comunicado, donde se mencionó que esta decisión se tomó debido a las intensas lluvias registradas en el estado de Nuevo León.

Los organizadores mencionaron que esta cancelación temporal busca salvaguardar la seguridad tanto de los asistentes como del personal, voluntarios y todos los involucrados en la operación del evento. En el comunicado, los organizadores recalcaron que esta suspensión aplica únicamente durante este lunes, por lo que se mantendrán atentos a la evolución del clima para determinar si el evento puede retomar sus actividades con normalidad en los próximos días.

Asimismo, se pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales del Fan Fest, donde se estarán publicando actualizaciones en caso de cambios o reapertura.

Se registran lluvias en Área Metropolitana de Monterrey

Durante las últimas horas, las lluvias han provocado diversas afectaciones en distintos puntos de la zona metropolitana, principalmente en Monterrey, Santa Catarina y San Nicolás, donde se han registrado inundaciones, encharcamientos y complicaciones en la vialidad. Estas condiciones han generado riesgos para la movilidad de las personas, por lo que se optó por suspender actividades de manera preventiva.

Autoridades recomendaron a la población evitar zonas con acumulación de agua, manejar con precaución y mantenerse resguardados en la medida de lo posible, ya que las lluvias podrían continuar durante el día. El cierre del Fan Fest se suma a otras afectaciones registradas en la ciudad derivadas del clima, que ha impactado distintas actividades en la región.