Suspenden Fan Fest Hoy en Monterrey por Lluvias e Inundaciones; Organizadores Emiten Comunicado

Debido a las intensas lluvias registradas en el Área Metropolitana de Monterrey, el Fan Fest fue suspendido temporalmente

Fan Fest canceladoFoto: N+

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Fan Fest en Monterrey suspendido por lluvias intensas. La seguridad de asistentes y personal es prioridad. Mantente informado para actualizaciones sobre el evento.

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