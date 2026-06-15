Moviliza Incendio en Restaurante en Metropolitan Center en San Pedro, Nuevo León

Un incendio al interior de un restaurante generó un intenso despliegue de autoridades de rescate hasta un centro comercial ubicado sobre el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Diego Rivera, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Fue durante la tarde de este lunes 15 de junio cuando elementos de Protección Civil de San Pedro recibiero el reporte de un incendio al interior de un restaurante de carnes asadas ubicado en el Metropolitan Center. De inmediato este centro comercial fue evacuado ante la presencia de intensas columnas de humo negro.

A la llegada de rescatistas, se comenzó con las labores necesarias para sofocar las llamas y evitar que se porpagaran dentro de este sitio. El hecho alarmó a cientos de ciudadanos debido a que las columnas de humo podían verse desde diferentes sitios en el municipio de San Pedro.

Se incendia restaurante en el centro de Monterrey

Hasta el momento se desconoce como se originó este incendio, por lo que se espera que sea durante las próximas horas se revelen más detalles sobre este incidente, así como la cantidad de personas que fueron evacuadas. Rescatistas realizarán una inspección en el sitio para descartar daños estructurales.

Otro hecho similar ocurrió al interior de un edifico departamental y de locales ubicado en el cruce de la calle Ocampo y Benito Juárez, en el centro de Monterrey. Fue en este lugar donde un restaurante de carnes asadas se incendió, por lo que rescatistas evacuaron el lugar.