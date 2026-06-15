Moviliza Incendio en Restaurante en Metropolitan Center en San Pedro, Nuevo León

El incendio en un restaurante de carnes asadas, en el municipio de San Pedro, generó un intenso despliegue de rescatistas

Incendio en San PedroFoto: N+

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Incendio en restaurante de carnes asadas en San Pedro moviliza a rescatistas. Evacuación en Metropolitan Center por columnas de humo. Detalles pronto.

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