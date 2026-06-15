Localizan Sin Vida a Mujer que fue Arrastrada por la Corriente del Río La Silla en Guadalupe, NL

Una mujer de 26 años fue localizada sin vida luego de ser arrastrada por la corriente del Río La Silla durante las lluvias registradas la noche del domingo en Guadalupe.

Elementos de Protección CivilFoto: PC NL

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una joven de 26 años fue encontrada sin vida tras ser arrastrada por el Río La Silla en Guadalupe. Las autoridades piden precaución ante lluvias intensas. Conoce los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+