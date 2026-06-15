Localizan Sin Vida a Mujer que fue Arrastrada por la Corriente del Río La Silla en Guadalupe, NL

Luego de varias horas de intensa búsqueda, autoridades de rescate localizaron sin vida a una mujer que fue arrastrada por la fuerte corriente provocada por las lluvias registradas la noche del domingo en el municipio de Guadalupe.

La víctima fue identificada como Alejandra Muñoz Escobedo, de 26 años de edad, quien desapareció tras ser llevada por el agua en las inmediaciones del puente peatonal de la colonia El Sabino.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil de Nuevo León, alrededor de las 10 de la noche del domingo 24 de junio se recibió el reporte sobre una mujer que había sido arrastrada por la creciente del río, por lo que de inmediato se desplegó un operativo de búsqueda en coordinación con distintas corporaciones de auxilio.

Rescatan a dos familias de Río La Silla

Horas antes, elementos de Protección Civil estatal y municipal habían atendido otra emergencia en el sector de Jardines de La Pastora, donde dos familias quedaron atrapadas debido al incremento del caudal del Río La Silla. Mediante maniobras especializadas y el uso de una tirolesa, los rescatistas lograron poner a salvo a cinco personas, entre ellas dos menores de edad, dos mujeres adultas y un hombre adulto, quienes fueron valorados por personal médico y reportados fuera de peligro.

Sin embargo, en un hecho distinto ocurrido más tarde, Alejandra fue arrastrada por la corriente, lo que originó una intensa movilización de cuerpos de rescate durante la noche y la madrugada.

Tras varias horas de labores, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de la joven, poniendo fin a la búsqueda.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas durante las precipitaciones, ya que las corrientes pueden aumentar de manera repentina y representar un grave riesgo para la vida.