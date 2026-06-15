Lluvias en Área Metropolitana de Monterrey Hoy: Cierres Viales y Avenidas Inundadas

Hay cierres viales por inundaciones y encharcamientos de calles debido a las lluvias registradas en las últimas horas en el Área Metropolitana de Monterrey

Calles inundadas en San Nicolás de los GarzaFoto: Aaron Giner

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Lluvias intensas en Monterrey causan cierres viales e inundaciones. Autoridades recomiendan rutas alternas para evitar riesgos. Infórmate sobre las avenidas afectadas.

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Lluvias Monterrey Hoy 16 de Junio 2026 Tormenta Inundaciones Afectaciones Últimas Noticias