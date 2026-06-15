Lluvias en Área Metropolitana de Monterrey Hoy: Cierres Viales y Avenidas Inundadas

Se cumplió el pronóstico del clima para este lunes 15 de junio en el Área Metropolitana de Monterrey con la caída de lluvia minutos después del medio día. Las precipitaciones ya han generado encharcamientos en las principales avenidas y diversos cierres viales.

Para evitar situaciones de riesgo, principalmente entre los automovilistas, las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Tránsito, en coordinación con el personal de Protección Civil, llevaron a cabo cierres viales en los municipios de San Nicolás de los Garza y Monterrey.

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Avenidas cerradas por lluvias en Monterrey y San Nicolás

En el municipio de San Nicolás de los Garza, las autoridades aplicaron un cierre temporal en la avenida Fidel Velázquez y Copan, como una medida de precaución debido al considerable aumento en el nivel del agua del Arroyo Topo Chico. Se les recomienda a los conductores tomar vías alternas.

Mientras tanto, en el municipio de Monterrey, la dirección de Tránsito informo sobre el cierres viales en las siguientes avenidas: