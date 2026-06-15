Detienen a 13 Personas por Alterar el Orden Público en Barrio Antiguo tras Partido en Monterrey

Luego del primer partido en la Sede Monterrey, fueron detenidas 12 personas involucradas en una riña y a un hombre por delitos contra la salud en Barrio Antiguo

Policía de Monterrey en Barrio AntiguoFoto: Policía de Monterrey

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Tras el primer partido en Monterrey, 13 personas fueron detenidas en Barrio Antiguo por alterar el orden público. Descubre cómo se desarrollaron los eventos y las medidas de seguridad implementadas.

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