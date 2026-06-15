La noche del domingo 14 y madrugada del lunes 15 de junio, después del primer partido realizado en el Estadio Sede Monterrey, fueron detenidas 13 personas por alterar el orden público en la zona de Barrio Antiguo, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Después del primer partido, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementaron un operativo en la zona de Barrio Antiguo para brindar seguridad a los aficionados que se trasladaron hasta este punto de la ciudad para continuar con las celebraciones.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, fueron detenidas 12 personas por faltas administrativas. De estos arrestados, 11 eran hombres y una más era mujer, quienes participaron en una riña y tras su detención, fueron puestos a disposición de un juez de Justicia Cívica para determinar su situación legal.

Detienen a hombre por delitos contra la salud en Barrio Antiguo

Además de los 12 detenidos en la pelea, se registró el arresto de otro hombre por delitos contra la salud, en la misma zona de Barrio Antiguo, en Monterrey. El presunto delincuente fue trasladado al Ministerio Público y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con la investigación del caso y determinar su situación legal.

Cabe destacar que no se reportaron personas de nacionalidad extranjera entre los 13 detenidos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey. El operativo continúa en la zona donde también se trabaja con personal que opera cámaras y drones desde el C2 de Barrio Antiguo.

SHH