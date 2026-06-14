Cinco Detenidos por Robo de Playeras de la Selección en San Pedro, NL

Cuatro mujeres y un hombre fueron capturados tras una persecución; autoridades aseguraron 54 playeras y diversos artículos deportivos presuntamente sustraídos de tiendas departamentales.

Playeras selecciónFoto: Policía San Pedro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cinco detenidos en San Pedro por robo de 54 playeras de la Selección. Una persecución llevó a la captura de cuatro mujeres y un hombre. ¿Forman parte de una red de robos? Descúbrelo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+