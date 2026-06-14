Cinco Detenidos por Robo de Playeras de la Selección en San Pedro, NL

Elementos de seguridad detuvieron a cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, señalados por el presunto robo de decenas de playeras de la Selección Mexican y otros artículos deportivos en tiendas departamentales de San Pedro Garza García.

La detención ocurrió luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre un vehículo sospechoso que circulaba por la zona de Real San Agustín y avenida Vasconcelos. De acuerdo con la información preliminar, el automóvil coincidía con las características de una camioneta que habría sido utilizada en un asalto registrado días atrás.

Tras recibir la alerta, los oficiales ubicaron la unidad y le marcaron el alto para realizar una revisión. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones e intentó escapar, lo que derivó en una breve persecución por calles del municipio.

Minutos después, los agentes lograron interceptar la camioneta. Durante la intervención, uno de los sospechosos descendió del vehículo e intentó huir a pie, aunque fue alcanzado y asegurado por los elementos de seguridad.

Roban 54 playeras

Al inspeccionar la unidad, las autoridades localizaron un total de 54 playeras de la Selección en distintas tallas y colores, además de diversos artículos deportivos cuyo origen no pudo ser acreditado en el momento.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que se encargará de determinar su situación jurídica y establecer si existe relación con otros robos reportados recientemente en establecimientos comerciales de la zona.

Las investigaciones continúan para esclarecer el origen de la mercancía asegurada y determinar si los implicados forman parte de una red dedicada al robo y reventa de artículos deportivos.