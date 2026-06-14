Suecia vs Túnez: Rutas Gratuitas, Accesos y Recomendaciones para Ir a Estadio Sede Monterrey

A horas de las actividades de la justa deportiva internacional que se celebra en Monterrey, autoridades y organizadores dieron a conocer las principales recomendaciones de movilidad para los aficionados que asistirán a los encuentros programados en el Estadio Sede Monterrey.

Las guías oficiales para aficionados y movilidad establecen una serie de medidas destinadas a agilizar los traslados, reducir la congestión vehicular y garantizar un acceso ordenado a los eventos deportivos y actividades alternas que se desarrollan en la ciudad.

Boletos validos y personas acreditadas podrán ingresar a alrededores de estadio

Uno de los principales operativos será el esquema denominado “Última Milla”, un perímetro de seguridad de aproximadamente entre 1.5 y 2 kilómetros alrededor del Estadio Sede Monterrey. Dentro de esta zona únicamente podrán ingresar peatones con boleto válido para el partido correspondiente o personas acreditadas por el organizador de la justa mundialista.

Además, el acceso vehicular estará restringido, permitiéndose únicamente la circulación de residentes previamente registrados, vehículos oficiales y unidades de emergencia.

Rutas gratuitas de transporte público

Como parte del plan de movilidad, se implementarán rutas dedicadas de transporte colectivo gratuito que conectarán puntos estratégicos de la zona metropolitana con el Estadio Sede Monterrey. Entre los puntos contemplados se encuentran el Aeropuerto Internacional de Monterrey, la zona hotelera, San Pedro Garza García y la estación Exposición.

También se habilitará el esquema Park & Ride, mediante el cual los asistentes podrán dejar sus vehículos en estacionamientos periféricos para posteriormente trasladarse en transporte colectivo. A la par, se fomentará el uso de vehículos compartidos o Carpool con el objetivo de disminuir la carga vehicular durante los días de actividad.

Para quienes deseen participar en las actividades del Fan Festival instalado en Parque Fundidora, se contempla una ruta peatonal que conectará este espacio con el Estadio Sede Monterrey, con recorridos de entre 6.5 y 6.9 kilómetros.

¿A qué hora abren las puertas del estadio?

La guía para aficionados del encuentro entre Suecia y Túnez señala que las puertas del inmueble abrirán a las 17:00 horas, mientras que el inicio del partido está previsto para las 20:00 horas.

Asimismo, recomienda descargar previamente los boletos digitales y almacenarlos en la cartera electrónica del teléfono móvil para agilizar el acceso. Debido a las condiciones meteorológicas previstas para la jornada, también se aconsejó utilizar ropa impermeable, ya que no estará permitido el ingreso con paraguas.

Las autoridades exhortaron a los asistentes a consultar previamente las rutas de movilidad y los accesos oficiales para evitar contratiempos y disfrutar de una experiencia segura durante el torneo internacional.