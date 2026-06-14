Suecia vs Túnez: Rutas Gratuitas, Accesos y Recomendaciones para Ir a Estadio Sede Monterrey

Rutas gratuitas, transporte especial y accesos peatonales forman parte del operativo de movilidad para el partido entre Suecia y Túnez en el Estadio Monterrey, que recibirá a miles de aficionados.

Cerro de la Silla y aficionadosFoto: AFP

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No te pierdas el partido Suecia vs Túnez en Monterrey. Conoce las rutas gratuitas y recomendaciones para disfrutar del evento sin contratiempos.

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