Accidente Deja Tres Personas Lesionadas en Coatzacoalcos, Veracruz

Tres personas lesionadas, dos mujeres y un hombre, fue el saldo de un fuerte accidente registrado en la salida de la colonia Lomas de Barrillas, al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, durante este fin de semana.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Universidad Veracruzana esquina con prolongación de Santa Trinidad, durante la noche del sábado. La presunta causa del accidente fue el exceso de velocidad, no respetar la vialidad de preferencia y presuntamente, por conducir en estado de ebriedad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Camioneta Quedó Atrapada por la Marea en Playa de Coatzacoalcos, Veracruz

Tras el fuerte impacto una de las unidades giró sobre su propio eje, mientras que el otro auto terminó cerca de la barda del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Los heridos fueron auxiliados por personal de Protección Civil y del grupo Alfa & Omega, y trasladados a un hospital.

Cae jacaranda y afecta viviendas y vehículos en pleno centro de Xalapa

En Xalapa las lluvias no han cesado, tan solo este fin de semana dos árboles se cayeron durante una tormenta en la zona centro y en la calle Acueducto, donde no se reportan personas lesionadas.

En la zona centro, entre las afectaciones que dejó la caída de la jacaranda de gran tamaño, estuvieron tres viviendas y dos automóviles estacionados en la calle Allende justo atrás del parque Juárez. En varias zonas de Xalapa se registraron también anegamientos, pero no se reportaron daños a viviendas, el nivel del agua descendió fácilmente.

Fatal accidente se registra en Las Choapas

Durante la madrugada del sábado un fatal accidente se registró sobre la autopista Ocozocoautla – Las Choapas, al sur de Veracruz, dejando como saldo tres personas muertas; entre las víctimas se encuentra un menor de aproximadamente un año.

Ocurrió cuando un autobús de pasajeros de turismo y una camioneta con placas del estado de Chiapas, se impactaron de frente.