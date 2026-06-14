Accidente Deja Tres Personas Lesionadas en Coatzacoalcos, Veracruz

En Coatzacoalcos, durante la noche del sábado se registró un fuerte accidente en la colonia Lomas de Barrillas, el cual dejó como saldos tres personas lesionadas.

Accidente en CoatzacoalcosFoto: N+

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Accidente en Lomas de Barrillas: tres heridos tras un choque por exceso de velocidad. Infórmate sobre lo ocurrido en Coatzacoalcos este fin de semana.

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