Bebé y Dos Mujeres Mueren en Accidente Ocurrido en Carretera del Sur de Veracruz

Durante la madrugada del sábado 13 de junio, un fatal accidente se registró sobre la autopista Ocozocoautla – Las Choapas, al sur de Veracruz, dejando como saldo tres personas muertas; entre las víctimas se encuentra un menor de aproximadamente un año.

De acuerdo a los hechos, el accidente ocurrió cuando un autobús de pasajeros de turismo y una camioneta con placas del estado de Chiapas, se impactaron de frente. La unidad había salido desde Coatzacoalcos, con destino a Tuxtla Gutiérrez y presuntamente el vehículo fue impactado cuando el autobús le invadió el carril, provocando el siniestro.

En la camioneta viajaban tres mujeres con domicilio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El autobús salió de la carretera y cayó hacia un barranco, donde posteriormente comenzó a incendiarse. El hecho generó el cierre parcial de la carretera durante varia horas.

Volcadura Tras Choque En Centro Histórico

Una joven resultó con crisis nerviosa después de que se vio involucrada en un aparatoso choque que terminó en volcadura la mañana del viernes 12 de junio, en la en avenida 16 de Septiembre en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz.

Fue a la altura de la calle Esteban Morales donde la mujer identificada como Danna, impactó a una unidad de transporte de pan que iba sobre dicha arteria, la cual presuntamente cruzó sin la precaución debida al no llevar la preferencia. Afortunadamente ninguno de los involucrados resultó lesionado, y solo se llevaron un gran susto.

Es de mencionar, que los daños materiales fueron cuantiosos en ambas unidades. Este accidenten fue atendido por Tránsito municipal, quienes deslindaron responsabilidades y posteriormente retiraron los vehículos del lugar para liberar la circulación; la cual se vio afectada por más de una hora.