Bebé y Dos Mujeres Mueren en Accidente Ocurrido en Carretera del Sur de Veracruz

Durante la madrugada del sábado un fatal accidente se registró en la autopista Ocozocoautla - Las Choapas dejando como saldo tres víctimas mortales.

Accidente autopista Ocozocoautla - Las ChoapasFoto: Cristina Juárez del Sue

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Accidente fatal en la carretera del sur de Veracruz: un autobús y una camioneta chocan, resultando en la muerte de un bebé y dos mujeres. Conoce los detalles.

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Accidente autopista Ocozocoautla - Las Choapas Deja 3 Muertos